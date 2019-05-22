“نتيجة الشهادة الابتدائية” ألترم الثاني 2019 “الصف السادس الابتدائي” برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائي في العديد من المحافظات، ويتبقى القليل من المحافظات لإعلان النتيجة، وقد باتت أعمال التصحيح والمراجعة للدرجات لجميع الطلاب نهاية الأسبوع السابق، وتظهر نتيجة “الصف السادس الابتدائي” عبر موقع التعليم الأساسي الذي يظهر النتيجة برقم الجلوس، أما باقي المراحل الابتدائية تظهر من خلال الذهاب إلي المدارس التابعة للطلاب، واليكم تفاصيل البحث عن النتيجة.

البحث عن “نتيجة الابتدائية” السادس الابتدائي بالرقم القومي أو الجلوس للترم الثاني 2019

نقوم بالدخول علي الموقع الإلكتروني الآتي المحدد من الوزارة: بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات

نقوم بأدراج الرقم القومي للطالب الموجود بشهادة الميلاد أو رقم الجلوس، ثم نضغط علي عرض النتيجة ليتم ظهور النتيجة بالدرجات.

نتيجة “الشهادة الابتدائية” ألترم الثاني بجميع المحافظات 2019

صرح مسئول بوزارة التربية والتعليم بأن نسبة النجاح كبيرة للترم الثاني، وقد أسرعت المديريات التعليمية في جميع المحافظات علي الانتهاء من تصحيح الامتحان بعد أنتهاء الامتحان مباشرة لسرعة أنجاز ظهور النتائج، وقال أن جميع الامتحانات جاءت في مستوي الطالب المتوسط ومن داخل الكتاب المدرسي، فجاءت جميع الأسئلة مباشرة ، واكد بأن نتيجة “الصف السادس الابتدائي” ستكون مرضيه لمعظم الطلبة والطالبات علي مستوي جميع الإدارات التعليمية بجميع المحافظات مقارنه بالعام الماضي.

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