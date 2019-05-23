“نتيجة الصف السادس الابتدائي” ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس “نتيجة الابتدائية” جميع المحافظات

سادت حاله من الترقب الفترة الماضية تجاه ظهور “نتيجة الصف السادس الابتدائي”، والتي من المنتظر أن يتم ظهورها من خلال موقع التعليم الأساسي، ويتم ألاستعلام عن “نتيجة الصف السادس الابتدائي “من خلال رقم الجلوس، وقد بلغت نسبة الأوائل للصف السادس الابتدائي علي مستوي محافظات مصر حوالي 42000 الف طالب، ونسبة النجاح بلغت حوالي 92%، وكانت الفترة الماضية عصيبه لأولياء الأمور نظراً لرغبتهم في الاطمئنان علي درجات ذويهم نظراً لأهمية المرحلة الابتدائية وانتقالهم إلي الصف الأول الإعدادي.

ألاستعلام عن نتيجة “الصف السادس الابتدائي” ألترم الثاني برقم الجلوس 2019

يتم ألاستعلام عن نتيجة “الشهادة الابتدائية” من خلال الدخول علي موقع الوزارة المحدد الآتي: بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات.

نقوم بإدخال الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد أو أدخال رقم الجلوس ونقوم بالبحث لعرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس جميع المحافظات 2019

قد توالي ظهور نتيجة “الصف السادس الابتدائي” في جميع المحافظات بداً بمحافظة القاهرة،والجيزة، والإسماعيلية، واسيوط، وسوهاج، والمنيا، والفيوم، وبني سويف، والأقصر، وأسوآن، والبحر الأحمر، والغربية، والدقهليه، وجميع محافظات مصر، وقد أتت جميع الامتحانات من داخل الكتاب المدرسي دون وجود أية شكوي مقدمه من جميع الطلبة أو أولياء الأمور، نتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

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