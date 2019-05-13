نتيجة الصف سادس الابتدائي 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي للنتائج

موعد إعلان نتيجة الصف سادس الابتدائي الترم الثاني، حيث ينتظر الطلاب نتيجة سادسة ابتدائي 2019 بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القادمة على بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، أما عن باقي المحافظات فيمكن معرفة ظهور النتيجة إلكترونياً من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، بعد أن انتهت عمليات رصد درجات الطلبة في الكنترول وإختيار أوائل الطلاب، وتعتمد نتائج الطلاب الابتدائية من خلال مديريات التربية والتعليم تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف سادس الابتدائي برقم الجلوس

يمكن لكل طالب من طلاب سادسة ابتدائي معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 إلكترونياً، وذلك عن طريق تسجيل الدخول على بوابة التعليم الأساسي للنتائج، والضغط على أيقونة النتائج الخاصة بشهادات النقل ومنها نتيجة تحديد الصف السادس الابتدائي ترم ثاني، وإدخال رقم الجلوس والضغط على زر عرض النتيجة.

سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي خلال ساعات بشكل رسمي، وذلك في محافظات مختلفة كمحافظة القاهرة، الجيزة، البحيرة، الاسكندرية، الدقهلية، الشرقية، السويس، وكذلك محافظات الصعيد قنا وأسيوط وسوهاج ويتمكن الطالب الحصول على الشهادة بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

بوابة التعليم الأساسي للنتائج 2019

استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 برقم الجلوس وموعد رصدها يمكن متابعتها من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2019 لنتائج الطلاب الابتدائية حتى يتمكن الطلاب وذويهم من الحصول على نتيجة سادسة ابتدائي.

نتمنى لجميع الطلاب الحصول على أعلى الدرجات وتحقيق كل الأمنيات الجميلة، وقضاء أجازة سعيدة وهم فرحين بنجاحهم المبهر بعد العناء الدراسي طوال العام.