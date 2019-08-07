نتيجة الطعون والتظلمات للشهادة الثانوية الأزهرية 2019

صرّح رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية الشيخ “أحمد عبدالعظيم” بأنه تم الإعلان عن نتيجة الطعون على المتظلمين من نتيجة الشهادة الثانوية، وذلك عبر البوابة الاكترونية للأزهر الشريف.

وعن كيفية الاستعلام عن الطعون أشار رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية بأنه يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الطعن الذى تقدم به عبر صفحته الشخصية “الأكونت” الخاص به، والتى تم إنشاءها على موقع بوابة الأزهر التعليمية، وبواسطة رقم جلوس الطالب.

وعن الأعداد التى تقدمت بطعون من طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية أشار “عبدالعظيم” إلى أن إجمالى عدد الطعون على النتيجة قد بلغ ما يقرب من 35124 طعناً، حيث تم إرسال 33046 ورقة للإدارة التعليمية، تم التعرف منها على 24856، وأشعار بأنه قد تم الانتهاء بالفعل من تصحيح عدد 26164 ورقة، وهى جاهزة للإعلان.

يذكر أن التقديم على الطعون قد بدأ يوم 17 يوليو 2019 ولمدة شهر كامل، حيث أشار وكيل الأزهر فى المؤتمر الصحفى والخاص بإعلان النتيجة عن تعويض الطلاب عن أيام العطلات والإجازات الرسمية، وذلك بإضافة ستة أيام إضافية، بديلاً عن إجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك عن عطلة ثورة يوليو، حيث تنتهى طعون الدور الأول 2019 فى 22 أغسطس الجاري، وذلك بدلاً من 18 أغسطس.

ويمكن للطالب معرفة نتيجة الطعون من خلال موقع بوابة الأزهر التعليمية، مع تمنياتنا لجميع الطلاب والطالبات بالتوفيق.