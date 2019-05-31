نتيجة الطلاب الإعدادية 2019 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظات مصر “نتائج شهادة الاعدادية”

تتبع نتيجة الطلاب الإعدادية عن طريق تسجيل رقم الجلوس، للحصول على النتائج الذي توفره وزارة التربية والتعليم ومتابعة نتيجة شهادة الاعدادية في المحافظات التي ظهرت حتى الآن، حيث نتابع رفع نتائج طلاب الإعدادي بمحافظات مصر برقم الجلوس ونقدم تغطية شاملة عن مراحل تجميع النتيجة وفرزها بكل محافظة، وتتبع المرحلة الأخيرة لرصد واعتماد نتائج الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم جلوس الطالب، ونتتبع أخبار الاستعلام عن النتائج للمحافظات حتى يتسنى لكافة الطلبة والطالبات معرفتها إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المدارس، كما يتاح من خلال البوابة الالكترونية للمحافظة كشف درجات طلاب ثالثة إعدادي في حال كانت تم اعتمادها ورفعها رسمياً، وهو ما سنتابعه معكم أولاً بأول.
نتيجة الطلاب الإعدادية برقم الجلوس
باقي من الزمن أيام قليلة جداً وتكون نتيجة ثالثة إعدادي ظهرت في جميع محافظات مصر، حيث أن الجميع بانتظار ظهور النتيجة بفارغ الصبر بعد التعب والعناء في التحصيل الدراسي للحصول على مجموع كبير ليمكنهم من دخول الثانوية العامة بعد ذلك، ليلتحق الطالب فيما بعد بالكليات المختلفة في الجامعات المصرية، وقد ظهرت بالفعل نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس بعدد من المحافظات.
نتيجة شهادة الاعدادية في المحافظات التي ظهرت حتى الآن
انتهى جميع الطلبة والطالبات من خوض الامتحانات النهائية بالاعدادية لعام 2019، حيث بدأت الامتحانات مايو الجاري واستمرت الاختبارات لمدة ستة أيام لتنتهي يوم الخميس بذات الشهر في غالبية المحافظات، ويُذكر أن الامتحانات كانت سهلة ومباشرة بالنسبة لمعظم الطلاب ولم تخرج من أسئلة الكتاب المدرسي كما نبّه وزير التربية والتعليم من قبل، حتى تكون في النهاية نتيجة الإعدادية أخر السنة مرضية للجميع.
تظهر نتيجة طلاب الإعدادية 2019 تباعاً في جميع المحافظات، الكترونياً من خلال البوابة الالكترونية التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم، وذلك عن طريق تسجيل رقم الجلوس لمعرفة النتيجة في الخانات الفارغة عقب دخول الطلبة والطالبات على صفحة موقع نتيجة ثالثة إعدادي لكل محافظة.
محافظات مصر التي ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي، بها بشكل رسمي هي الجيزة والإسكندرية، وجاري رفع النتائج لباقي المحافظات قريباً ويمكن متابعتنا دورياً لمعرفة موعد نتائج طلاب الاعدادي في كل محافظة.
تحديث: رسمياً تم اعتماد النتائج للصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة، وكشف أسماء أوائل الاعدادية بالقاهرة ويتاح الاستعلام عن الدرجات والنتيجة عن طريق بوابة نتائج التعليم الأساسي، وأيضاً يمكن تسجيل رقمك في التعليقات لجلب النتيجة من خلال الموقع الرسمي.
تحديث: الإعلان الرسمي عن رفع نتيجة الطلاب الإعدادية بمحافظتي المنوفية والأقصر وكشف أسماء الأوائل بالثالث إعدادي لهذا الفصل الدراسي، ونهاية العام الجاري 2019 مع ترقب ظهورها في بقية المحافظات.
التعليقات
ممكن حد يجبلي نتيجة ب اسم عمرو محافظة اسيوط رقم الجلوس 6605 الصف الثالث الاعدادي
عايزه النتيجه تالته اعدادي في مصر
عايز نتيجة الاعدادية فى المنيا
نتجةالصف الثالث الاعدادى
عايز نتيجه تانيه اعدادي الاسم زياد اسامه يحيى حسنين رقم الجلوس 333 محافظه القاهرة
شكرا وكل عام وانتم بخير
النتاجةالصف الثالث الأعداء
مفيش حاجه بيني
بالتوفيق للجميع يارب العالمين
عايز نتيجه تالته اعدادي
الاسم : حسن محمد فوزي عيد
رقم الجلوس : 93773
سـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 71.5
لغة اجنبية 38
رياضيات 34.5
علوم 31.5
دراسات اجتماعية 35.5
المجموع الكلي 211
نتيجه الصف الثاني الإعدادي
الاسم هاجر حسن حسانين حسين
محافظه القاهره اداره الزيتوت
مدرسه ابن رشد الاعداديه
رقم جلوس 491
نتهاجات العدادي
مبرووووووووووووووك ههههههههههههه ههههههههههههه علي النتجة يا عسل
نتيجة الشهادة الاعدادية
206171
رقم الجلوس١٦٦٦٦٣
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره رقم الجلوس 19522
18016 المنوفية
نيجه الاعداديه برقم جلوس 43981
النتيجه
رقم الجلوس ١٦٠٤١٥
عايز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى
رقم الجلوس : 110325
نتيجه3اعدادى
نتيجه 3اعدادى
نتيجة الشهادة العدادى
التعرف على نتائج الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس ٨٤٣٢
عايزه النتيجة رقم الجلوس 185453 محافظة القاهرة
التعرف على نتيجه الصف الثالث الاعدادي
اسراء محمد عبد المنعم عبد الغني ابوشادي
محافظة المنوفيه
نتيجة الصف الثالث الاعدادي
رقم الجلوس ٦٢٦٤٠
نتيجة الصف الثالث الاعدادى بمحافظة الشرقية
رقم الجلوس :94473
تتجة الإعدادية بالاسم و رقم الجلوس
عايزه النتيجه الإعداديه الصف الثالث الترم التاني رقم الجلوس 44322
من أي محافظة حضرتك؟
عايزه نتيجه الصف الثالث الاعدادى
11681 هذا رقم الجلوس الخاصة بى
عمرو رضا نادي عبد الحليم رقم الجلوس 238256
محا فظه البحيره
اميره حسني مرزوق صلاح توني ورقم الجلوس ٩١٧٢٤
انا عاوز نتيجه الثالث الإعدادى
محمد السيد انور رقم ٢٦٦٤٥
ميرنا احمد فواد امين الجندي ورقم الجلوس 26400
ابتسام عاطف حامد عبد الحافظ محمد بصف الثانى الاعدادى رقم الجلوس 501
محافظه كفرالشيخ
أحمد عطيه احمد السيد ابوطبل
رقم الجلوس 25267
رقم الجلوس 189387
فاطمه أحمد فاروق خليل رقم الجلوس ٣٩١ محافظه حلوان
عايزة النتيجة الاعداديه الصف الثالث ورقم الجلوس 6122
رقم الجلوس ٢١٦٤٨٧