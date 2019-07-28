ظهرت الآن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019 ، حيث قام مسئولين بوزارة التعليم العالي صباح اليوم بعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق القبول بالجامعات، مع العلم بأن مدة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى لذا سنعرض لكم عبر موقعكم نجوم مصرية المؤشرات الأولية لحين انتهاء عقد المؤتمر الصحفي الذى يعقد بمقر وزارة التعليم العالي لتنسيق القبول فقد كان الحد الأدني لكلية الطب 98.4 % وكلية الصيدلة 97.8 % وكلية العلاج الطبيعي 97.68 %.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 الثانوية العامة

عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 للشعبتين العلمي والأدبي فقد بدأ طلاب شهادة الثانوية بتسجيل الكليات التي يرغبون الألتحاق بها عبر بوابة الحكومة المصرية وقد استمرت مدة التقديم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق 5 أيام متتالية، كما صرح السيد عطا رئيس قطاع التعليم العالي بأن بلغ عدد طلاب المتقدمين بالمرحلة الأولى 142750 من أصل 143 ألف طالبة وطالب بالشعبة العلمي والأدبي.

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بوابة الحكومة المصرية نتيجة التنسيق المرحلة الأولى 2019

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق

لقد كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي بأن هناك أماكن شاغرة بكليات الفنون التطبيقية والهندسة وفنون جميلة وأماكن شاغرة بكليات الطب البيطري وتم اكتمال كليات الطب البشري وذلك بالنسبة لطلاب علمي المرحلة الأولى، فقد كان الحد الأدنى لكلية الطب 404 وتمثل 98.4% ، وكلية طب الأسنان 402 وتمثل 98,2 % ، والصيدلة 400 وتمثل 97.98 % وبذلك نكون قدمنا نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات تابعونا عبر تلك المقالة لمعرفة موعد تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2019.