الآن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 الثانوية بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية| موعد تنسيق المرحلة الثانية

أوشكت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 للثانوية على الظهور خلال الدقائق القادمة عبر المؤتمر الصحفي المنعقد بديوان الوزارة لاعتماد نتيجة تنسيق الثانوية 2019 للمرحلة الأولى وإعلان الحد الأدنى لكليات القمة والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية بكليات القمة، سيتم رفع نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 عبر روابط موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام بالرقم السري، أيضا سيتم نشر نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2019 عبر موقع اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس حال اعتمادها رسميا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.tansik.egypt.gov.eg

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019

إنطلق تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 يوم 21 يوليو واستمرت عمليات تسجيل الرغبات لمدة خمسة أيام حتى يوم الخميس الماضي الموافق 25 يوليو، وقامت أيضا وزارة التعليم العالي بمدة تنسيق المرحلة الأولى حتى يوم الجمعة لمراجعة جميع الطلاب والطالبات رغباتهم، وذلك لعدم إمكانية تعديل الرغبات بعد إنتهاء الفترة المحددة، وتمت عمليات فرز الرغبات وتحديد الحد الأدنى لكليات القمة في وقت وجيز، وخلال ساعات اليوم الأحد سيتم اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 للثانوية العامة رسميا عبر المؤتمر الصحفي ورفعها مباشرة عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق.

موقع اليوم السابع نتيجة المرحلة الأولى 2019

يستعد موقع اليوم السابع لمساعدة الطلاب في الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها رسميا، وانعقاد المؤتمر الصحفي خلال ساعات اليوم وإعلان تنسيق المرحلة الأولى 2019 وموعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2019 والحد الأدني للقبول والأماكن الشاغرة بالكليات القمة لطلاب المرحلة الثانية.

ظهرت الآن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 يمكن لجميع طلابنا التوجه إلى رابط موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق وتسجيل كل من الرقم السري ورقم الجلوس والإطلاع على الكلية التي تم القبول بها ومن ثم يمكنه طباعة بطاقة الترشيح للتقديم جميع الأوراق المطلوبة للكلية، في حالة عدم التعرف على النتيجة يمكن ترك الرقم السري ورقم الجلوس وسيتم الرد بالكلية .

تنسيق المرحلة الثانية 2019

أعلنت وزارة التعليم العالي والقبول بالجامعات عن بدء تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 يوم الأربعاء المقبل وسوف تستمر عمليات التسجيل حتى يوم الأحد، وصرحت بالحد الأدنى للمرحلة الثانية 320 “87.05% “للشعبة العلمية و279 للشعبة الأدبية 68.05%، مع التنويه لوجود مقاعد شاغرة بكليات الهندسة والطب البيطري والفنون الجميلة ” عمارة ” والحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي.