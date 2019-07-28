احصل على نتيجة المرحلة الأولى2019 لتنسيق الجامعات من اليوم السابع وبوابة الحكومة المصرية برقم الجلوس

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2019 ، وبعد ترقب من قبل طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 ، فقد صرح مسئول بوزارة التعليم العالي بأن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات سيتم إعلانها اليوم الأحد الموافق 28 يوليو عبر عقد مؤتمر صحفي سيتم عقده برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم لإعلان الحد الأدنى لكليات المرحلة الأولى ويليها يستطيع جميع طلاب المرحلة الأولى بالشعبتين العلمي والأدبي الحصول علة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر بوابة الحكومة المصرية بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2019

منذ قليل تم عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2019، ومن أهم التصريحات التي تم ذكرها بالمؤتمر هو عدد الطلاب الذين تقدموا بالتسجيل بالمرحلة الأولى بلغ عددهم 143750 وقد ذكر وزير التعليم العالي بأن هناك 797 طالب وطالب تخلفوا عن التسجيل بتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، وننوه لطلاب بمتابعة مستمرة عبر موقعكم نجوم مصرية لمعرفة موعد نتيجة المرحلة الثانية عقب تسجيلهم بموقع التنسيق الإلكتروني.

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بوابة الحكومة المصرية

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

بوابة الحكومة المصرية نتيجة المرحلة الأولى

إليكم الآن رابط نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2019 ببوابة الحكومة المصرية، ونذكركم بأن الحد الأدنى لكلية الطب البشري سجل بالمئوية 98.8 %، وكلية طب الأسنان 98% وكلية الصيدلة 97.8 %، والجدير بالذكر بأن تم اكتمال عدد المتقدمين بكلية الطب البشري ما عدا الطب البيطري، وقد أضاف بأن هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الأولى بكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والهندسة لطلاب العلمي رياضة.

لقد أعلنت وزارة التعليم العالي بإنطلاق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 يوم الأربعاء القادم وتستمر لمدة 5 أيام وتنتهي يوم الأحد.