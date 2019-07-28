نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 عبر موقع اليوم السابع بوابة الحكومة المصرية | تعرف على الحد الأدنى تنسيق المرحلة الثانية

ينشر موقع اليوم السابع نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 الثانوية بعد اعتمادها رسميا خلال ساعات اليوم عبر المؤتمر الصحفي، حيث يمكن لجميع الطلبة والطالبات التعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط موقع اليوم السابع، أيضا يمكن لجميع الطلاب التعرف على نتيجة تنسيق الكليات بالمرحلة الأولى 2019 من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسق باستخدام الرقم السري، سوف نسرد عبر سطور المقال الخطوات الصحيحة للتعرف على نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2019.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 رسميا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بعد دقائق من الآن، وهناك الكثير من الروابط التي يمكن لجميع الطلاب التعرف على النتيجة من خلالهم” موقع اليوم السابع وبوابة الحكومة المصرية للتنسيق.

الحد الأدنى لكليات القمة وفقا لمؤشرات تنسيق الثانوية 2019

كلية الطب البشري ٩٨.٤% إلى ٩٨.٧%.

كلية طب أسنان ٩٨.٢% إلى ٩٨.٥%.

كلية الصيدلة ٩٧.٦% إلى ٩٧.٩%.

كلية العلاج الطبيعي ٩٧.١% إلى ٩٧.٢% .

كلية الهندسة ٩٤.٥% إلى ٩٤.٧% .

كلية التعدين والبترول ٩٨.٥% إلى ٩٩% .

بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق 2019

قليلا سوف يتوافد أكثر من 143 ألف طالبة والطالبة للتعرف على الكلية التي تم الالتحاق بها وطبع بطاقة الترشيح الخاصة بها عبر موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، قد يواجه الموقع ضغط كبير من بحث الطلاب، لذا يمكنه التوجه إلى موقع اليوم السابع والتعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

سوف يتوفر العديد من الأماكن الشاغرة بكليات الهندسة والطب البيطري، ومن خلال المؤشرات السابقة يطمئن قلب الطالب لحين إعلان الحد الأدنى للكليات رسميا من خلال المؤتمر الصحفي.

يترقب العديد من الطلاب لحظة اعتماد نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2019 عبر المؤتمر الصحفي وسط حالة من القلق والتوتر ولكن يمكن لطلابنا الإطلاع على مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات 2019 للإطمئنان لحين اعتماد وإعلان نتيجة تنسيق الثانوية رسميا عبر بوابة الحكومة المصرية.

الحد الأدنى تنسيق المرحلة الثانية 2019

سوف تبدأ عمليات تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2019 من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الأحد، الحد الأدنى للمرحلة الثانية للشعبة العلمية 87.05%، والشعبة الأدبية 68.05%، وبلغ عدد طلاب المرحلة الثانية 277 ألف للشعبتين، ويمكن لجميع طلاب المرحلة الثانية تحضير 60 رغبة والاختيار من بين الكليات الشاغرة من المرحلة الأولى، حيث يتوافر أماكن بكليات الهندسة والفنون الجميلة والكليات الأدبية والحاسبات والمعلومات وغيرهم من الكليات.