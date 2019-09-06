نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس







يترقب طلبة وطالبات المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2019، الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للثانوية العامة، والتي تمت على مرحلتين، الأولي قبل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وهم الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الدور الأول 2019 ، أما المرحلة الثانية فهي بدأت بعد قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية 2019.







كيفية الحصول على نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2019

وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2019، سيتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة على الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات وذلك بعد انتهاء مكتب التنسيق الإلكتروني بتوزيع الطلاب في الشعبة العلمية والشعبة الأدبية على الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة وفقاً للمجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة سواء في الدور الأول أو الثاني والرغبات المسجلة منه على موقع التنسيق الإلكتروني، خاصة وأن المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة قد بدأت بمجموع 205 درجة بنسبة 50%.







وبعد أن تقوم وزارة التعليم العالي بإعلان نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة سوف تقوم بفتح الباب مرة أخرى للطلاب المستنفذين للرغبات وكذلك البدء في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية سواء اغتراب مناظر أو اغتراب غير مناظر.

وبعد أن يتم الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب ستقوم وزارة التعليم العالي بإعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب ومن ثم سيتم إسدال الستار عن تنسيق الثانوية العامة 2019.





