نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

يترقب طلبة وطالبات الثانوية العامة والسادة أولياء الأمور، والذين قاموا بتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020، الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020، وذلك بعد أن أعلن القائمين على مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا عن انتهاء أعمال تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات مساء يوم الأحد 6 سبتمبر 2020، على أن يتم البدء في إعلان النتيجة خلال 72 ساعة من إغلاق باب تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

كيفية الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020:-

يمكن لطلبة وطالبات الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 2020 باستخدام رقم الجلوس والرقم السري من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، ووفقاً لما أكد عليه وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار فإنه سوف يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 2020 يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2020، حيث سيتم بعدها فتح الباب أمام الطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب سواء لكليات مناظرة أو غير مناظرة للمرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020.

يذكر أن تنسيق الثانوية العامة 2020 للقبول بالجامعات قد شهد هذا العام زيادة في الحدود الدنيا للقبول بالجامعات لم يسبق له مثيل في السنوات الماضية، حيث أنه ولأول مرة يقتصر على الالتحاق بالكليات الطبية على الطلاب الحاصلين على نسبة من 97.9% إلى 100%. وهو ما لم يحدث من قبل في أي عام من الأعوام الماضية.