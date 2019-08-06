“برقم جلوسك اعرف كليتك ” نتيجة المرحلة الثانية 2019 اليوم السابع والحدود الدنيا للكليات | رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

ظهرت الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2019 بالرقم السري ورقم الجلوس، سوف يتمكن كل من طلاب الثانوية العامة العلمية والأدبية من الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 الثانوية العامة للقبول بالكليات والجامعات المختلفة عبر روابط موقع وزارة التربية والتعليم وموقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، حيث تتاح حاليا رابط الحصول على نتيجة تنسيق الكليات 2019 للمرحلة الثانية من خلال موقع اليوم السابع أيضا برقم الجلوس والاسم.

موقع اليوم السابع نتيجة تنسيق الثانوية المرحلة الثانية 2019

ينشر موقع اليوم السابع نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الثانية مثلما تم في تنسيق المرحلة الأولى وأتاح الاستعلام باستخدام الاسم ورقم الجلوس، أيضا يتم رفع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 إلكترونيا عبر موقع تنسيق بوابة الحكومة المصرية وعبر هذه الخطوات يمكنك التعرف على كليتك:

الدخول عبر رابط موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق.

تسجيل رقم الجلوس.

تسجيل الرقم السري.

كتابة الرقم التأكيدي.

اعرف كليتك .

تقدم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية بشعبتي العلمي والأدبي عبر موقع تنسيق الكليات بوابة الحكومة المصرية اعتبارا من يوم 31 يوليو – 4 أغسطس، توفر عدد كبير من المقاعد داخل كليات القمة لتسجيل طلاب المرحلة الثانية بها ” كلية الهندسة – كلية الطب البيطري – كلية التمريض – كلية حاسبات ومعلومات – كلية ذكاء اصطناعي – كلية الفنون الجميلة” وغيرهم من الكليات التربوية، من موقعنا هذا نبارك لجميع الطلاب.