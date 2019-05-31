 نتيجة المنيا الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا  .. اترك رقم جلوسك الآن

استعلم برقم الجلوس عن نتيجة المنيا الشهادة الإعدادية 2019 عبر البوابة الرسمية لمحافظة المنيا لنتائج الامتحانات، و وخدمات مديرية التربية والتعليم التي قدمت كشوف النتائج لجميع الطلاب بالمحافظة بالاسم ورقم جلوس الطالب في قطاعات تعليم المنيا الثلاثة، ويمكن للطلاب الاستعلام الآن بعد الحصول على كشف النتيجة، والضغط على مفتاح “Ctrl +F” من برنامج الأوفيس “إكسل”، للحصول على درجات شهادة الصف الثالث الإعدادي

شيت النتيجة المقدم من مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، يشمل نتائج جميع غدارات التعليم في المنيا، والمنيا الجديدة، ساملوط وبني مذار، نتائج طلاب إدارة تعليم مطاي، وديرمواس، أبو قرقاس، ومركز العدوة، مغاغة وملوي وجميع المراكز والإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، ولم تعلم الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا حتى الآن عن تفعيل رابط النتائج برقم الجلوس، ويمكنك ترك رقم جلوسك بالتعليقات وسنوفر لكم النتيجة بدون عناء.

اعتماد نتيجة المنيا الشهادة الإعدادية 2019

اعتمد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني من العام الدراسي 2018-2019، وبلغت نسبة النجاح العامة 73.74 %، وهنأ المحافظ أبناءه الطلاب بهذه المناسبة، معلناً عن حصول 266 طالب وطالبة على العلامة الكاملة من مجمع الشهادة الإعدادية 280/280 درجة، وقال وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عزب، ان عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الإعدادي قد بلغ 106 ألف و 468 طالب وطالبة، وكانت عدد الطلاب الحضور 98087 طالب طالب وطالبة، ونجح منهم 72233 طالب وطالبة.

رابط نتيجة الاعدادية المنيا 2019

استعلم برقم الجلوس من خلال الرابط المرفق أدناة لحين الحصول على الرابط الرسمي من موقع البوابة الإلكتروني لمحافظة المنيا، أو اترك رقم جلوسك بالتعليقات وسنفور لكم النتيجة لمن يجد صعوبة في التعامل مع هذا الرابط

أوائل نتيجة الصف الثالث الإعدادي المينا

ننشر الكشوف التي نشرتها مديرية التربية والتعليم لحوالي 266 طال وطالبة هم أوائل الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنية في النتيجة النهائية لمجمع الفصلين الدراسيين وحصلوا على 280 درجة.

اترك رقم جلوك بالتعليقات وسنوفر لكم النتيجة حالاً.

الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا

رابط البوابة الإلكتروني محافظة المنيا هو المعني بنشر كل التفاصيل ومنه يمكن الحصول على كشوف النتائج عبر الدخول على الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا والبحث عن خبر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية.