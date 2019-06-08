نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 بعد العيد على بوابة التعليم الأساسي أهم ما يترقبه الطلاب وأولياء الأمور حاليًا بعد الكثير من الأحداث التى شهدتها امتحانات أولى ثانوي على نظام التابلت الجديد والشكاوى حوله بشأن ضعف الشبكة والتحميل وغيرها من الأمور التى أثرت علي سير العملية التعليمية، والجميع ينتظر أولى ثماره وهل ستكون نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 مجزية أم ترد حولها جدل وشكاوى من الطلاب.

ومن المتداول أن تظهر نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني على بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس الأمر الذى جعل موقع وزارة التربية والتعليم محور اهتمام وبحث الملايين من الطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي 2019

أكدت مصادر مسئولة في مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة أن نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 سيتم إعلانها بعد العيد على بوابة التعليم الأساسي، كما توزع نتائج مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية على جميع المديريات التعليمية، وترفع في المدارس على الكشوفات للطلاب.

نتيجة أولى ثانوي 2019

تسود حالة من القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور لانتظارهم نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني من وقت الانتهاء من فترة الامتحانات في الشهر الماضي، ويبحثون طيلة الوقت عن موعد ظهور النتيجة خلال نظام التابلت الجديد.

الجدير بالذكر أن تم الانتهاء من معظم أوراق الامتحانات، وجاري العمل لإعلان نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني، تمهيدًا لإرسالها إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من أجل اعتمادها بشكل رسمي قبل إرسالها إلى المديريات التعليمية ورفعها للطلاب على بوابة التعليم الأساسي.

ويواصل موقعنا معكم لحظة بلحظة تفاصيل إعلان نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني وتحديد الموعد النهائي لظهورها ورصدها لطلاب حتى يتمكنون من الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس في مختلف محافظات الجمهورية قبل استقبال العام الدراسي الجديد، كما يتم الاستعداد في المدارس على مستوى الجمهورية إلى السباق الامتحاني الأكبر وهو امتحانات الثانوية العامة الشهادة للقسمين العلمي والأدبي، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في النتيجة.