نتيجة امتحان الصف الاول الثانوى 2019 برقم كود الطالب والرقم السري عبر رابط g10.emis.gov.egy

ننشر لكم طلابنا الأعزاء رابط موقع نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، من اجل أن يستطيع جميع الطلاب وأولياء أمورهم معرفة إذا ما كانت النتيجة الطالب فيها ناجحا أو راسبا، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي g10.emis.gov.eg التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية والذي فعلته لجميع الطلبة والطلبات لمعرفة درجات نتيجة الصف الأول الثانوي عن طريق استخدام رقم كود الطالب والرقم السري، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الاستعلام عن نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 g10.emis.gov.eg بأسفل هذه التدوينة لذا يجب علي زورنا الكرام متابعة قراءة السطور القادمة.

نتيجة امتحان الصف الاول الثانوى 2019

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن نسبة النجاح في امتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام ٢٠١٨- ٢٠١٩ والتي بلغت نسبة النجاح بنحو 91.4%، حيث تسعي الوزارة لتوفير البيئة التعليمية المتطورة الحديثة من اجل القضاء نهائيا علي ظاهرة الدروس الخصوصية التي لا تفيد الطلاب بأي شئ، حيث أطلقت الوزارة نظام التابلت من اجل اكتساب المهارات الجديدة التي تقاس بمعايير عالمية، حيث يمكن لأي طالب أو طالبة الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018- 2019 من خلال الرابط التالي المباشر www.g10.emis.gov.eg.

بعد دخول طلاب الصف الأول الثانوي علي الرابط العلوي يوم المستعلم بتحديد جنسية الطالب من ثم أدخال رقم كود الطالب والرقم القومي من ثم النقر علي أيقونة تسجيل دخول لكي يتم تحويلك الي صفحة تقديرات نتيجة الصف الأول الثانوي، حيث نتمنى للجميع بدوام التوفيق.