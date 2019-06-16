نتيجة امتحان الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم lms natiga

يشغل بال الطلاب والطالبات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي بوزارة التربية والتعليم، حيث يمكن الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم بمصر من اجل معرفة درجات النتيجة، حيث من المتوقع بان يعتمد وزير التعليم المصري نتيجة الصف الأول الثانوي بوزارة التربية والتعليم خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيعلن نسبة النجاح وأوائل الطلاب بالمؤتمر الصحفي الذي سوف يتم انعقاده للتعرف علي تفاصيل نتيجة أولي ثانوي، من خلال موقع كلمة دوت أورج سوف نتابع معاكم اخر المستجدات والأخبار المتعلقة بموعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني فقط بالاسم وبرقم الجلوس.

نتيجة امتحان الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

يمكن الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 إلكترونيا عن طريق موقع lms natiga التابع إلي بنك المعرفة المصري، حيث أطلقت الوزارة هذه البوابة الإلكترونية من اجل أن يتفاعل جميع الطلاب لتطبيق النظام الإلكتروني الحديث للتعرف علي النظام المعرفي الرقمي من خلال استخدامه عبر شبكة المعلومات الدولية للأنترنت.

وزارة التربية والتعليم المصرية بوابة الخدمات الإلكترونية هي الوحيدة التي يمكن معرفة درجات نتيجة أولي ثانوي 2019 برقم الجلوس، كما نريد أن نطمئن جميع الطلاب بان النتيجة سوف تكون مبشرة فلا داعي لحالة القلق والتوتر التي يعيشوها الآن، وبحسب بعض المصادر بالوزارة سوف يتم الإعلان عن نتيجة امتحان الصف الأول الثانوي 2019 خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث نتمنى لجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق.