نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 بالإسم ورقم الجلوس …نتائج نهاية العام من بوابة نتائج التعليم الأساسي

أتاح موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الصف الأول الإعدادي الترم الثانى نهاية العام 2019 برقم الجلوس فقط، وذلك من خلال دخول الطالب على الصفحة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، واختيار نتائج أولى اعدادى واختيار الفصل الدراسي الثاني، وإدخال رقم الجلوس، والمحافظة التابع لها الطالب أو الطالبة، ثم الضغط على النتيجة، والتي سوف يتم تفعٌيلها بالفترة القادمة حين انتهاء الكنترولات من تجميع درجات الطلاب، والتي سوف يتم الإعلان عنها رسمياً في المدارس المختلفة التابع لها الطلاب على مستوى الجمهورية.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثانى 2019:

منذ انتهاء امتحانات الصف الأول الإعدادي منذ فترة قريبة ماضية، ويتابع الطلاب أخبار ظهور نتيجة الصف الأول بتوتر على الرغم من عدم خروج الامتحان من المحتوى الوزاري، في جميع المواد و ان الامتحان لم يخرج من سياق الامتحانات السابقة السنوات الماضية، في أغلب المواد الدراسية ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة أولى إعدادي برقم الجلوس فقط، من خلال الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الخاص بالنتائج أو الدخول على موقع المحافظة التابع لها التلميذ.

نتيجة أولى إعدادي نهاية العام برقم الجلوس 2019:

يمكن الاستعلام عن نتيجة أولى إعدادي نهاية العام الدراسي 2019، من خلال إدخال رقم الجلوس فقط في المواقع المختصة بالمحافظات المختلفة، أو من خلال إدخال رقم الجلوس واختيار الفصل الدراسي الثاني، واختيار المرحلة، والمحافظة من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي عن طريق الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

2- اختر، المرحلة الإعدادية.

3- اختر، الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسي 2019م.

4- ادخل رقم جلوسك.

5- اختر، المحافظة.

6- اضغط على النتيجة.

والتي سوف تفتح نافذة جديدة في حالة إدخال بياناتك بطريقة صحيحة، أو تظهر علامات حمراء على المستطيل الذي تم إدخاله بيانات خاطئة أو غير صحيحة.

ويمكنك ترك رقم الجلوس والمحافظة والاسم، وسوف نقوم بالاستعلام عن نتيجة اولى اعدادى ونقوم بالرد عليك فور إعلانها.