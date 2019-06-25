بكود الطالب نتيجة اولى ثانوى عام 2019

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 بكود الطالب والرقم القومي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الإثنين 24 يونيو، ويتسنى لجميع طلاب الصف الاول الثانوى الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة مركز المعلومات التابعة للوزارة، كما يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط بنك المعرفة LMS المباشر، وتتناول معكم رابط نتيجة الصف الاول الثانوى بوزارة التربية والتعليم والذي يتيح للطلاب معرفة نتيجة اولى ثانوى الترم الثاني.

نتيجة الصف الاول الثانوى 2019

نقدم لكم نتيجة اولى ثانوي عام برقم الكود والرقم القومي من خلال رابط بنك المعرفة المصري LMS الإلكتروني، وفيما يلي رابط lms وكذلك رابط مباشر للتعرف على نتيجة الاول الثانوى برقم كود الطالب والرقم القومي على الروابط التالية:

رابط lms الإلكتروني

رابط مباشر نتيجة اولى ثانوى من خلال بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم.

ويمكن للطلاب معرفة النتيجة بعد قيام الوزارة بإعلان نتيجة الصف الاول الثانوى بكود الطالب رسميا بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، وكذلك أعلنت الوزارة عن نسبة النجاح التي بلغت 91.4 وأعداد الطلاب الناجحين، كما يمكن معرفة أعداد الطلاب الذين سيقومون بأداء امتحانات الدور الثاني دور يوليو، وتقدم الوزارة طريقة الحصول على نتيجة الصف الاول الثانوى العام 2019 برقم الكود والرقم القومي.