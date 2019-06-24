نتيجة اولى ثانوى عام 2019 بالاسم عبر رابط موقع g10.emis لنتائج الصف الأول الثانوي “الآن رسمياً”

يواجه كثير من الطلاب الآن صعوبة في الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوى برقم الجلوس 2019 بعد أن تم إعلانها رسمياً عصر يوم الإثنين 24-6-2019، وذلك بسبب الضغط الكبير علي موقع النتيجة “http://g10.emis.gov.eg/”، والذي قامت وزارة التربية والتعليم بتوفيره بعد انتهاء مؤتمر الوزارة الذي تم عقده بمقرها من أجل إعلان ظهور نتيجة اولى ثانوى برقم الجلوس للترم الثاني، وبالفعل تم اعتمادها رسمياً من السيد وزير التربية والتعليم بنسبة نجاح 91.4%، ويمكن للجميع الآن الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي العام الترم الثاني، وسنتعرف سوياً كيفية تفادي مشكلة عدم الحصول علي النتيجة.

نتيجة الصف الاول الثانوى ٢٠١٩ حصل عليها عدد كبير من الطلاب، لكن ما صدمهم هو رسوبهم علي الرغم من أن معظمهم كان يحمل درجات مرتفعة في الشهادة الإعدادية، لذلك ندعوكم لتقديم تظلم بالمدرسة التابعين لها، ومعرفة إذا كان هناك خطأ بالتصحيح أم ماذا، نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.

نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 إلكترونياً

يتم الآن البحث من جميع الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي العام بجميع المحافظات عن نتيجة سنة اولى ثانوى عام برقم الجلوس 2019، وذلك عبر موقع g10.emis رسمياً، وكان قد تم حصر العدد الكلي للطلاب المشاركين في امتحانات أخر العام لسنة أولي ثانوي عام وقد تخطي نصف مليون طالب وطالبة في مختلف محافظات الجمهورية، والآن جاءت اللحظة التي ينتظرونها من أجل الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 إلكترونياً من منصة LMS، لكن المنصة تم تعطيلها وتم إعلان رابط جديد نتيجة سنة أولي ثانوي عام نرفقه إليكم الآن مع خطوات الاستعلام.

رابط نتيجة أولى ثانوي بالاسم

يوفر إليكم الرابط التالي نتيجة اولى ثانوى بالكود والرقم القومي، لكن قبل الدخول عليه عليكم قراءة الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن النتيجة للصف الأول الثانوي 2019