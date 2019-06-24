نتيجة اولى ثانوى 2019 اليوم السابع ظهرت الآن علي موقع وزارة التربية والتعليم g10.emis.gov.eg

اليوم السابع يعرض لكم نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019، حيث يمكن معرفة نتائج أولي ثانوي إلكترونيا من خلال الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم g10.emis.gov.eg، حيث اعلن وزير التربية والتعليم بالمؤتمر الصحفي اليوم عن أسماء أوائل الطلبة والطلبات علي مستوي الجميع حيث كشف عن كافة جميع تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني، حيث تخطت نسبة النجاح فوق التسعون بالمائة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط سريع لكي يستطيع جميع الطلبة والطلبات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بكل سهولة عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم g10.emis.gov.eg.

نتيجة اولى ثانوى 2019 اليوم السابع

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعي إلي تطوير التعليم بهدف اكتساب الطلاب مهارات تقاس بمقاييس عالمية وليست المصرية وهي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين حيث أشارة الوزارة بان النظام الجديد للتعليم يعتبر بمثابة بقياس حقيقي للتعرف علي مستوي طلاب الصف الأول الثانوي العام، حيث يمكن للطلاب الاستعلام برقم كود الطالب والرقم القومي للتعرف علي مستواه التعليمي عن طريق التقديرات.

موقع وزارة التربية والتعليم g10.emis.gov.eg

من خلال خدمة استعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالكود يمكنهم الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 من خلال الخطوات الموضحة لكم بأسفل هذه المقالة.

الدخول علي الروابط التالية.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولى ثانوى 2019 .

. موقع نتيجه الثانويه العامه الصف الاول الثانوي 2019 بالكود .

. إدخال رقم جلوس الطالب.

إدخال المحافظة التي يتبع لها الطالب.

الضغط على إظهار نتيجة الصف الأول الثانوي 2019.