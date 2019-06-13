نتيجة اولى ثانوي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة اولى ثانوي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس هو ما بدأ طلاب الصف الاول الثانوي في جمهورية مصر العربية بالبحث عنه خلال الأيام الحالية، حيث قام طلبة وطالبات اولى ثانوي وأولياء أمورهم في مختلف المحافظات بالبحث عن موعد ظهور نتيجة اولى ثانوي الترم الثاني والمتوقع ظهورها خلال الساعات القادمة، بعد أن تنتهي كافة الكنترولات من عمليات تصحيح ومراجعة إجابات الطلاب، ومن ثم ستكون النتيجة متاحة لكافة الطلاب.

وتعد نتيجة اولى ثانوي 2019 هامة هذا العام، خاصة وأنها المرة الأولى التي يقوم فيها طلاب الصف الاول الثانوي بأداء امتحانات نهاية العام بنظام التابلت، حيث جرت العادة في مختلف صفوف التعليم الدراسية في مصر أن تكون الامتحانات بالنظام الورقي، إلا أن هذا العام قامت وزارة التربية والتعليم المصرية باستحداث نظام التابلت من أجل أن يقوم طلاب اولى ثانوي بالدراسة من خلاله، وأداء الامتحانات من خلال نظام موحد أطلقته الوزارة.

وكان طلاب الصف الاول الثانوي قد بدأوا بأداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2018 يوم الأحد الموافق التاسع عشر من مايو الماضي، واستمر الطلاب في أداء امتحانات الترم الثاني حتى يوم الحادي من يونيو الحالي، وذلك بسبب أنه قد تم تأجيل الامتحانات في أحد الأيام بسبب سوء الأحوال الجوية التي دفعت وزارة التربية والتعليم للتأجيل.

تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حول نتيجة اولى ثانوي الترم الثاني تشير بأن المؤشرات جيدة لكافة الطلاب، خاصة وأن هذا النظام جديداً، حيث طمأن الوزير الطلاب وأولياء أمورهم بأن النتيجة ستكون مرضية.

موعد ظهور نتيجة اولى ثانوي 2019 الترم الثاني

ومن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة الاعلان عن نتيجة اولى ثانوي الترم الثاني برقم الجلوس للطلاب الذين أدوا الامتحانات ورقياً، فيما ستكون النتيجة متاحة للطلاب الذين أدوا الامتحانات بنظام التابلت من خلال رقم الكود الخاص بكل طالب.

طريقة استعلام نتائج اولى ثانوي 2019

وسوف تكون نتيجة طلاب اولى ثانوي 2019 متاحة الكترونيا من خلال موقع بنك المعرفة والذي سيقوم باتاحة النتائج لكافة طلاب الصف الاول الثانوي 2019، حيث سيقوم الطلاب بالدخول إلى موقع بنك المعرفة المصري من خلال الرابط www.ekb.eg حيث ستكون النتيجة متاحة لكافة الطلاب بعد الانتهاء من تصحيح الإجابات.

كما أن نتيجة اولى ثانوي الترم الثاني ستكون متاحة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المصرية على الانترنت وعنوانه moe.gov.eg وسوف يقوم وزير التعليم بعد ذلك باعتماد النتيجة، ومن ثم سيتم عرض النتيجة لكافة الطلاب من أجل أن يتمكنوا من الاستعلام عنها من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب، وسنحاول أن نرصد لكم كل ماهو جديد حول نتيجة اولى ثانوي 2019 في جمهورية مصر العربية، حال توفرنا على أي انباء جديدة حيال هذا الموضوع.