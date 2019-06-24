نقدم لكم نتيجة اولى ثانوي 2019 فور ظهورها على المواقع الالكترونية بعد اعتماد وزير التربية والتعليم في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم 24 يونيو 2019 بمقر وزارة التربية والتعليم للنتيجة، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بعدة طرق وذلك بعد استقبال طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي إشعار عبر التابلت المدرسي يفيد بظهور النتيجة، ويقدم موقع كلمة دوت اورج اجابة اذاي اجيب نتيجة اولى ثانوي بالاسم أو برقم الجلوس وذلك عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم وعن طريق موقع بنك المعرفة المصري التابع لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة اولى ثانوي 2019

تقدم وزارة التربية والتعليم موقع بنك المعرفة تمهيدا لعرض نتيجة اولى ثانوى 2019 وذلك بعد إرسال إشعار لكل طالب من خلال التابلت المدرسي، ليتسنى لطلاب الصف الأول الثانوي 2019 الدخول إلى رابط بنك المعرفة وإدخال البيانات الخاصة بالطالب ثم الحصول على تقرير مفصل بدرجات الطالب في جميع المواد، وقد تم الإعلان عن نسبة نجاح طلاب الصف الأول الثانوي 2019 والتي بلغت 91.4% وفيما يلي نتناول معكم رابط نتيجة اولى ثانوى 2019 lms بنك المعرفة:

يمكن الدخول إلى رابط بنك المعرفة التابع لوزارة التربية والتعليم من هنا.