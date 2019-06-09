“بالاسم والجلوس” نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 آخر العام

لا زالنا نتابع معكم زوارنا الكرام لحركة أعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني وذلك خلال الأيام المقبلة حال انتهاء طلابنا من أداء اختباراتهم خلال أيلام قليلة من الآن حيث بدأ منذ أول أمس طلاب الثانوي العام للدخول إلى اللجان الامتحانية على مستوي جميع محافظات جمهورية مصر في آن واحد وتم حصول طلابنا على أرقام جلوسهم وننتظر الآن بالوقت الراهن انتهاء الطلبة والطالبات من الخضوع لامتحنتاهم الخاصة بنهاية ا لعام ا لدراسي الحالي 2019 على أن تقوم مباشر أعمال الكنترول من مهامها لرصد الدرجات وتصحيح أوارق الامتحانات الخاصة بالصف الأول الثانوي ا لعام ثم يليها مباشرة اعتماد نتائج أولي ثانوي عام واعلنها رسميا ليقوم الطلاب بالدخول على الموقع الرسمي الخاص والاستعلام عن نتيجة 1 ثانوي عام 2019.

نتيجة أولي ثانوي عام 2019 آخر العام برقم الجلوس

يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم جلوس الطالب ونحن من خلال هذا التقرير سنقوم بمتابعة أخبار أعلان واعتماد نتيجة 1 ثانوي عام حال ظهورها رسمياً مع تمنياتنا لطلابنا بالنجاح والتفوق الدائم.