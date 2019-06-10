نتيجة اولي ثانوي عام 2019 عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم وتصريحات هامة

نتيجة اولي ثانوي 2019 يبحث عنها الطلاب خلال الفترة الأخيرة رغبتة في التخلص من حالة القلق التي تسيطر عليهم وأولياء أمورهم، يأتي ذلك تزامنًا مع نظام الثانوية العامة الذي اقرته وزارة التربية والتعليم، ويعتمد على الفهم وربط الأحداث والاستنتاج، وإلغاء نظام الحفظ القديم، فقد قال أحدهم أن الامتحانات تعجيزية ومناسبة لمستويات التفكير العليا، ولكن من منظور آخر، فإن المنظومة التعلمية تهدف إلى تطوير تفكير الطلاب اعتماداً على المحتوى الرقمي الموجود على بنك المعرفة المصري.

أشار وزير التربية والتعليم والتعليم والفني خلال المؤتمر الاسبق الذي عقده، أن نتيجة الصف الاول الثانوى بالاسم سيتم إعلانها خلال ساعات قليلة من الأسبوع الجاري، لحين الانتهاء من أعمال المراجعة والتصحيح الإلكتروني على أجهزة التابلت، وبذلك تكون تلك هي التجربة الأولى من نوعها بالنسبة لكل من الطلاب والمعلمين، وسيتم إلغاء الكتب المطبوعة.

نتيجة اولي ثانوي 2019

وانتهى الطلاب من أداء الامحانات الخاصة بهم يوم 1 يوينو الماضي بمادة اللغة الإنجليزية المؤجلة، على أن تظهر عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم خلال هذا الأسبوع، ولكن لن تتأخر عن ذلك الموعد.

رابط موقع LMS.

نتيجة اولى ثانوي 2019 موقع نتيجتك.

رابط بوابة فيتو – رابط اليوم السابع.

النتيجة لم تظهر في أي من الروابط السابقة.

نتيجة اولى ثانوي برقم الجلوس ٢٠١٩

أهم تصريحات الوزير في المداخلة الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: لن تظهر النتيجة خلال هذا الوقت، نسعى إلى القضاء على رهبة الامتحان وسيذب الطالب إلى السينما ليلة الامتحان لأن اللي ذاكر ذاكر، ويتم إجراء أعمال التصحيح يمنتهى الدقة ونظراً لكثرة أعداد الأسئلة والطلاب أيضًا سيتم تأجيل نتيجة اولى ثانوي برقم الجلوس 2019، وسيعرف الطالب درجة زملائه بالإضافة إلى ورقة بها إرشادات للدراسة.

وأضاف شوقي، أن إجابات الطلاب أبهرت المصححين، قائلاً أن الطلاب استوعبوا النظام الجديد، وسوف يطمئن الطلاب بعد معرفة نتيجة الصف الاول الثانوى اليوم السابع وهذه هي نواتج التعلم الحقيقية.

نتيجة اولي ثانوي برقم الجلوس 2019 تشهد كثافة بحثية كبيرة للغاية عبر محرك البحث جوجل، وتسهيلاً على حضراتكم يقدم موقع “كلمة” رابط بوابة وزارة التربية والتعليم، رابط موقع نتيجتك، بالإضافة إلى رابط بوابة الثانوية العامة، كل هذه المواقع الرسمية تنشر نتائج الطلاب بعد ساعات.

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نتيجة اولي ثانوي عام 2019 يبحث الطلاب عنها من محافظة الشرقية والغربية والإسكندرية والجيزة والقاهرة والدقهلية والمنوفية والقليوبية وسوهاج والبحيرة وكافة محافظات مصر.

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