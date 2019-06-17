“نتيجة الصف الأول الثانوي” || النظام الحديث برقم الجلوس والاسم 2019 الآن “نتيجة أولي ثانوي” عبر بنك المعرفة ومنصة Lms الإلكترونية

بشأن “نتيجة الصف الأول الثانوي” صرح نائب وزير التربية والتعليم، أن جميع عمليات التصحيح الإلكترونية قد تم الانتهاء منها، وتتم الآن مرحلة رصد درجات الطلاب والطالبات ورفعها علي شبكة نتائج وزارة التربية والتعليم، وقد صرح بأن موقع الوزارة هو المسؤول الأول والأخير عن إعلان “نتيجة أولي ثانوي” وجميع شهادات الثانوية العامة، وللجدير بالذكر أن جميع طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي سيتم نقلهم إلى الصف الثاني الثانوي دون وجود دور ثاني أو رسوب بخلاف من انقطع عن أداء الامتحانات، واليكم تفاصيل الحصول علي النتيجة.

تفاصيل معرفه نتيجة “ أولي ثانوي” جميع المحافظات نظام التابلت 2019



مؤشرات نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس أو الاسم 2019

“نتيجة أولي ثانوي” بسببها شهدت الفترة الأخيرة لجميع الطلاب حاله من القلق والتوتر وكذلك لأولياء الأمور بسبب وجود الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلي تركيز في أجزاء كثيرة من الامتحانات والتي تحتاج مجهود وتفكير كبير في حلها، حيث أكد العديد من أولياء الأمور أن أبنائهم ليس لديهم خبرات من قبل أو تدريب جيد على حل تلك الأسئلة الصعبة، ومن خلال هذا الإطار قال وزير التربية والتعليم أن العديد من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي سخروا من هذا النظام الجديد ومدى سهولة النجاح فيه لان أي نظام جديد سيأخذ وقته لحين التعود عليه، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

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