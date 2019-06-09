نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الصف الاول الثانوي عام

نتابع معكم في هذه المقالة نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني، حيث انتهي طلاب الصف الأول الثانوي بالفعل من آداء امتحانات آخر العام قرب انتهاء شهر رمضان يوم 1 يونيو 2019، وتسود حالة من القلق والتوتر بسبب ترقب الطلاب لظهور نتيجة الصف الأول الثانوي آخر العام، وقد شهدت امتحانات اولي ثانوي عام العديد من المشاكل، حيث واجه الطلاب صعوبات في الدخول علي منصة الامتحان، وأدت العديد من المدارس الامتحانات الورقية بدلا من الإلكترونية، وقد كانت هذه أول مرة التي يواجه فيها الطلاب اسئلة من خارج المنهج وتتطلب فهم أكثر من الحفظ، والآن يستعد الطلاب بجميع المحافظات لإعلان نتيجة الصف الاول الثانوي ترم ثاني 2019 وسنتابع معكم جميع الأخبار في هذه المقالة، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد حول نتائج الطلاب 2019.

نتيجة اولي ثانوي

تظهر نتيجة اولي ثانوي إلكترونيا، حيث يتسلمها الطلاب علي التابلت، أو يمكن الاستعلام بأي هاتف جوال أو جهاز كمبيوتر عبر الدخول علي الروابط المباشرة للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي 2019 ويتم الاستعلام برقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم

عبر الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولي ثانوي يمكنكم التوجه إلي صفحة نتائج الطلاب، ويتم اختبار السنة الدراسية وإدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة للإستعلام ثم النقر علي بحث.

روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

عند اظهار نتيجة الصف الاول الثانوي ستظهر نتيجة الطالب ولكن ليست بالدرجات، بل بالتقدير العام لكل مادة والتقدير النهائي للطالب، وإذا حصل الطالب في اي مادة من المواد المقررة علي “راسب” أو أقل من 50% فإنه يتوجب عليه حضور امتحانات اولي ثانوي الدور الثاني في شهر يوليو القادم، والجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني ستكون إلكترونية مثل الدور الأول.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

امتياز: 100% – 85%

جيد جداً: 85% – 75%

جيد: 75% – 65%

مقبول: 65% – 50%

ضعيف: 50% – 35%

ضعيف جداً: 35% – 0%

وسنتابع معكم في هذه المقالة كل جديد وحصري حول نتيجة اولي ثانوي 2019 وجميع تفاصيل نتائج اولي ثانوي الترم الثاني، يرجي ترك جميع التساؤلات في التعليقات وسنوافيكم بالرد في اسرع وقت ممكن