نتيجة اولي ثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس “LMS” مع بيان درجات الطالب في كافة المواد

نتيجة اولي ثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس ؛ من أكثر ما يتم البحث عنه حالياً في جمهورية مصر العربية بالكامل، وذلك من أجل الحصول على نتائج الطلاب والطالبات في الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الحالي، وذلك بعدما أدى الطلاب اختبارات نهاية العام بنجاح كامل في الفترة الماضية في مختلف المحافظات المصرية، ومنها اختبارات الورقي واختبارات التابلت والتي جرت في بعض المحافظات الآخرى.

ويحتاج أولياء الأمور في مختلف المحافظات المصرية إلى الحصول على نتائج اختبارات أبناءهم في العام الدراسي الحالي، وذلك من أجل الاطمئنان على مستقبل اولادهم التعليمي في العام الدراسي الحالي، والاستعداد للدخول إلى الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي المقبل ومواصلة مشوارهم في الثانوية العامة.

نتيجة اولي ثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس

كما أعلن وزير التربية والتعليم المصري، إنه من المرتقب أن يتم عقد مؤتمر صحفي في بداية الأسبوع المقبل؛ وذلك من أجل الكشف عن نتيجة امتحانات الصف الأول الثاني للعام الدراسي الحالي، وذلك عقب الانتهاء من عمليات المراجعة الأخيرة ورصد الدرجات الجارية في مختلف المحافظات المصرية على قد وساق، من أجل العمل على رفع النتائج إلى السيد وزير التعليم تمهيداً لاعتمادها إلى كافة الطلاب.

وكشفت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، على إن نتائج اخبتارات العام الدراسي الحالي للصف الأول الثانوي سوف يتم إتاحتها، عبر بوابة بنك المعرفة والتي تم إطلاقها في الفترة الماضية من قبل وزارة التربية والتعليم، أو عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصري، من خلال الرابط التالي: من هنا، و من هنا.

قال وزير التربية والتعليم، إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع المقبل؛ لإعلان نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019.