نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2019 خلال ساعات

ينتظر طلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية المتقدمين بطلبات لتقليل الاغتراب والانتقال إلى الكليات المناظرة والغير مناظرة داخل النطاق الجغرافي نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب، وذلك بعد أن تم فتح باب التقديم في موقع التنسيق الإلكتروني لمدة 12 يوماً في الفترة بين 12 أغسطس 2019 حتى 20 أغسطس 2019.

موعد اعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب

نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية تكون متاحة على موقع التنسيق الإلكتروني الخميس 22 أغسطس 2019، وذلك بعد الانتهاء من فرز طلبات تحويلات تقليل الاغتراب وترتيبها والقبول حسب النسبة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بنسبة 10% من القدرة الاستيعابية لكل كلية.

أخبار مكتب التنسيق

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني أن عدد الطلاب المتقدمين بطلبات تحويلات تقليل الاغتراب 86 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية، وأشار أن التحويلات تكون لمرة واحدة فقط وفي حدود النسبة المقررة وأن التحويلات إلكترونية ولا يوجد تحويلات ورقية ولا يوجد تدخل للعنصر البشري في عمليات التحويلات وأن التحويلات تتم بناءً على قواعد مُنظمة في هذا الشأن وهي التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل الغير مناظر في حدود الحد الادنى للكليات المراد التحويل إلها.

نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب

للحصول على نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب يرجى زيارة موقع التنسيق الإلكتروني وكتابة كلمة السر ورقم الجلوس للطالب والرقم القومي للحصول على نتيجة تحويلا تقليل الاغتراب.

مع اطيب التمنيات للطلاب بالنجاح والتفوق في المرحلة الجامعية القادمة.