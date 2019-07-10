أصدر الأزهر الشريف واحد من أكبر حركة الترقيات على مستوى العاملين بالأزهر الشريف وبما يمثل نحو 40% من جملة العاملين بالأزهر الشريف من مختلف التخصصات في الهيئات التدريسية بالأزهر الشريف، وبلغ عدد المستوفين للترقية بالأزهر الشريف نحو 61570 معلم ومعلمه من مختلف التخصصات التدريسية، وذلك ممن استوفوا شروط الترقية.

نتيجة ترقيات معلمي الأزهر الشريف 2019

يمكن لمعلمي ومعلمات الأزهر الشريف معرفة نتيجة ترقيات معلمي الأزهر الشريف عبر الرابط الذي أعلنت عنه الأكاديمية المهنية لمعلمي الأزهر الشريف، حيث شملت حركة الترقيات لمعلمي ومعلمات الأزهر الشريف، ممن يقومون بالتدريس في مختلف المواد الدراسية بالإضافة إلى التوجيه الفني والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والإعلام وأمناء المكتبات، وذلك ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة للترقية.

شروط الترقية لمعلمي ومعلمات الأزهر الشريف:-

يشترط في من صدر بشأنهم الترقية من معلمي ومعلمات الأزهر الشريف أن تتوافر الشروط الآتية:-

1- قضاء المدة الزمنية البينية المنصوص عليها في القانون وهى قضاء مدة خمسة سنوات فعلية من تاريخ التعيين أو التسكين في الدرجة الأدنى بالقانون رقم 156 لسنة 2007.

2- أن يكون على رأس العمل حتى صدور قرار الترقية .

3- ضرورة استيفاء ملف التدريب وفقاً لما أعلنت عنه الأكاديمية المهنية لمعلمي الأزهر الشريف.

وشمل قرار الترقية لمن استوفى شروط الترقية صرف مستحقاتهم المالية وفقا للدرجة المسكن عليها وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار في 29 يونيو 2019، وتتضمن المستحقات المالية بدل الاعتماد وعلاوة الترقية المنصوص عليها في قانون كادر معلمي الأزهر رقم 156 لسنة 2007.