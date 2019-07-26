الآن..رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018-2019، منذ ما يقرب من أسبوعين، بدأ بعض الطلبة والطالبات في تقديم عدد من التظلمات الخاصة بتصحيح أوراق إجابتهم، وتابع الطلبة عمل التظلمات، واليوم تظهر نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019، وسوف نقوم معكم في موقع كلمة بعرض رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل، الرابط الخاص بنتيجة تظلمات طلبة وطالبات الثانوية العامة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

* يتم الدخول على الرابط الخاص بنتيجة التظلمات.

*يتم إدخال الرقم القومي للطالب ورقم الجلوس الخاص به ثم يتم الضغط على زر الإدخال.

*تظهر للطالب نتيجة التظلم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم على تظلمات لطلبة الثانوية العامة دور أول، وذلك بعد الإعلان عن نتيجة الدور الأول للثانوية العامة منتصف الشهر الجاري، على أن يستمر قبول التظلمات حتى يوم 16 أغسطس القادم، وقد أتاحت الوزارة للطلبة أن يقوموا بالإطلاع على كراسات الأجابة الخاصة بهم وكتابة ملاحظاتهم في المواد المقدم فيها التظلمات.

هذا ويذكر أن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2019 يغلق أبوابه مساء اليوم، لتبدأ بعد بضعة أيام المرحلة الثانية من التنسيق، وتشير المؤشرات الأولية إلى ارتفاع التنسيق هذا العام للجامعات عن الأعوام السابقة، وسوف نقوم بالمتابعة معكم أولا بأول.