نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019، ستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن نتائج تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم كخدمة جديدة ولأول مرة تقدمها وزار التربية والتعليم والتعليم الفني هذا العام لطلبة وطالبات الثانوية العامة، وتيسيراً عليهم لمعرفة نتائج تظلماتهم في المواد المتضررين من نتائجهم فيها.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019:-

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولأول مرة هذا العام رابطاً إلكترونياً والذي يمكن الدخول عليه بالضغط هنا ، حيث يمكن للطلاب من خلاله معرفة نتيجة تظلماتهم فى المواد المتضررين منها وذلك من خلال القيام باختيار الجنسية ثم إدخال رقم جلوس الطالب ثم الرقم القومي، حيث ستظهر للطلاب نتيجة تظلماتهم بشكل مباشر وما إذا كانوا يستحقون زيادة في الدرجات أو لا يستحقون أية زيادة في الدرجات.

ويمكن للطلاب الراغبين في مساعدتهم في معرفة نتيجة تظلماتهم ترك تعليق أسفل الموقع يتضمن رقم الجلوس والرقم القومي، حيث سنقوم بالنيابة عنكم بعرض نتيجة تظلماتكم في المواد المتضررين من نتائجها.

ووفقاً لما هو متبع كل عام بالنسبة لتظلمات الثانوية العامة فإن كنترولات الثانوية العامة لا تستجيب لكل التظلمات بإضافة الدرجات، حيث لا يكون إضافة الدرجات إلا في حالة واحد أو حالتين على الأكثر، الأولي هو الخطأ في جمع درجات جزئيات أي سؤال، الحالة الثانية تكون في حالة ترك درجات سؤال بالداخل وعدم ووضع تلك الدرجات على المرايا مما يؤدي إلى حدوث خطأ في الجمع.

أما في حالة تصحيح سؤال تم نسيانه أو إعادة تصحيح سؤال مرة أخرى على الرغم من أن إجابة الطالب صحيحة مثل نموذج الإجابة، فذلك متروك للكنترولات، وفى هذه الحالة إذا كانت الدرجات التي لم يحصل عليها الطالب ستغير حالته من كليه إلى كلية ويريد الحصول على درجات فإنه يقوم برفع قضية إعادة تصحيح أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة وسيحصل على حقه كاملاً، وذلك من خلال لجنة ثلاثية ستشكلها المحكمة لهذا الغرض.