الأن| تابع نتيجة التظلم في الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عن خاصية جديدة تم اتاحتها لطلاب الثانوية العامة المتظلمين على النتيجة في بعض المواد الدراسية، وكان قد تقدم عدد كبير من الطلاب بتظلمات في مادة أو مادتين اعتراضاً على الدرجات الحاصلين عليها وتقدم عدد كبير من الطلاب المتفوقين الحاصلين على درجات تتخطى 95% بتظلمات للبحث عن بعض الدرجات التي تساعدهم في الالتحاق بكليات القمة بعد ارتفاع التنسيق بهذا الشكل ولأول مرة.

وفتحت وزارة التربية والتعليم التظلمات أمام الطلاب بداية من 16 يوليو ولمدة شهر كامل، ويذهب الطلال إلى مقر مديرية التربية والتعليم ودفع رسوم التظلم على المواد ليتم مراجعة الدرجات والتأكيد للطلاب بنموذج الإجابة.

متابعة نتيجة التظلم

أتاحت وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتيجة تظلم طلاب الثانوية العامة برقم الجلوس عن طريق بوابة مركز المعلومات، قم بكتابة رقم الجلوس والرقم القومي لمتابعة نتيجة التظلمات وموعد مراجعة ورقة الامتحان من جديد:

وتقدم عدد كبير جداً من الطلاب بالتظلمات على بعض المواد الدراسية لأول مرة في ظل ارتفاع تنسيق الالتحاق بالكليات، وينتظر الجميع الآن بدابة المرحلة الثانية بعد انتهاء تقديم رغبات طلاب المرحلة الأولى ومعرفة الكليات التي تم طرحها في المرحلة الثانية والتي من المقرر أن تبدأ بداية الاسبوع.

موعد نتيجة المرحلة الأولى

يستعد الطلاب لمعرفة نتيجة المرحلة الأولى والتي من المقرر أن يتم إعلانها يوم الأحد على أقصى تقدير، ويتم تحديد الحد الأدنى للمرحلة الثانية وبداية التنسيق بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى مباشرة.