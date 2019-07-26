الآن بالرقم القومي ورقم الجلوس الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 الدور الأول

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 الدور الأول ، أصبحت متاحة الآن أمام طلبة الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات على نتيجهم ، والتي بدأ التقديم فيها منتصف يوليو الجاري وتستمر لغاية الـ16 من شهر أغسطس المقبل ، وذلك وفقًا لإعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد أتاحت الوزارة رابط مباشر خاص للاستعلام إلكترونيًا عن نتيجة التظلمات، كما وأتاحت الوزارة إمكانية الإطلاع على كراسات الإجابة وتدوين الملاحظات بشأن المواد التي تقدموا بالتظلم منها ، وفي هذا التقرير ننشر الرابط المباشر الرسمي للاستعلام عن نتيجة التظلمات ، وطريقة الاستعلام بالرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة .

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019

رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة الدور الأول2019 وخطوات الاستعلام

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط مباشر يمكن لطلاب الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات على نتيجتهم، الاستعلام من خلاله عن نتيجة التظلمات إلكترونيًا بالرقم القومي ورقم الجلوس عبر بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي: الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة

وأما خطوات الاستعلام فتتم وفق التالي: