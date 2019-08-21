نتيجة تقليل الاغتراب للثانوية 2019: الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والرقم السري عبر بوابة الحكومة المصرية

قام طلاب الصف الثالث الثانوي العام بالتعرف علي نتيجة الثانوية العامة منذ أكثر من شهر، وبدأت عملية تسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الأول منذ أسابيع قليلة عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، ووصلنا اليوم إلي الانتهاء من التسجيل في المرحلتين الأولي والثانية، وكذلك معرفة نتائجهم، وبدأت عملية التسجيل في التحويلات وتقليل اغتراب الثانوية العامة قبل عيد الأضحى المبارك، وتم غلق التسجيل بها يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019، ليتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب بالاسم 2019 عبر موقع البوابة الحكومية للطلاب رسمياً الخميس الموافق 22 أغسطس 2019، لذلك سنرفق إليكم رابط بوابة الحكومة المصرية كالتالي.

نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات للثانوية

يؤكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم العالي ومشرف مكتب التنسيق، أن نتيجة تقليل الاغتراب 2019 للثانوية العامة سيكون متوفر عبر بوابة الحكومة المصرية يوم الخميس الموافق 22 من الشهر الجاري، علي أن يستعلم الطلاب عن النتيجة برقم الجلوس والرقم السري، وتبدأ عملية تسجيل رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة للناجحين في الدور الأول وطلاب الدور الثاني بداية من الأسبوع المقبل، علي أن تبدأ عملية التقديم للجامعات يوم الإثنين المقبل، وعلي كافة الطلاب عمل فيزا بالبنك الأهلي من أجل استخدامها في عملية التقديم.

موقع بوابة الحكومة المصرية

يوفر الموقع الإلكتروني البوابة الحكومية للتنسيق tansik الاستعلام عن النتائج، وكذلك تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي وأدبي، https://tansik.egypt.gov.eg، يقوم الطلاب بالضغط علي الرابط السابق، وبعدها تتاح إليهم كافة خدمات التنسيق، وستصبح نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات متوفرة عليه الخميس 22 أغسطس.