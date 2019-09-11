أعلنت جامعة الأزهر بأن رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي سوف يعقد ظهر الخميس 12 سبتمبر 2019 مؤتمراً صحفياً للإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية لعام 2019 للقبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة وفروعها بالمحافظات للعام الجامعي 2019/2020، وذلك بمقر إدارة جامعة الأزهر بمدينة نصر، وذلك بعد أن أنتهي طلاب المرحلة الثانية من طلبة وطالبات الأزهر من تسجيل رغباتهم للالتحاق بجامعة الأزهر.







نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019:-

سوف إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 للقبول بجامعة الأزهر بالتزامن مع المؤتمر الصحفي لرئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي على الموقع الإلكتروني للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، وذلك من خلال قيام الطالب بإدخال رقم جلوسه ورقمه السري المدون على استمارة النجاح بالثانوية الأزهرية، كما سيعلن رئيس جامعة الأزهر في المؤتمر الصحفي عن موعد تقليل الاغتراب للطلاب الراغبين في التحويل بين كليات جامعة الأزهر الأم بالقاهرة وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.







توقعات تنسيق الأزهر 2019:-

أعلن مصدر مطلع بالأزهر بأنه نتيجة لانخفاض أعداد الطلاب المسجلين بالثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019، فإنه من المتوقع انخفاض تنسيق القبول بكلبات جامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات بنسبة 1% عن العام الماضي.







وأشار المصدر بأن عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم بالمرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر للعام الدراسي 2019/2020 بلغ عددهم نحو 97 ألف طالب وطالبه.

الحدود الدنيا للقبول بكلبات جامعة الأزهر العام الماضي:-







بلغ الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنات بالقاهرة نحو 633 درجة بنسبة 97.33%، وكلبة طب البنين بنسبة 96.31% ، وبكلية الهندسة بنين بنسبة 91.23% بمجموع 593 درجة.