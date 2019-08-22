الآن تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 علمي وأدبي عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق الدور الأول للقبول بالجامعات

يستمر طلاب الثانوية الأزهرية في تسجيل رغباتهم في تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق بدأ من يوم الإثنين الموافق 19 أغسطس، وقد أعلن مصدر مسئول من قبل مكاتب التنسيق أنه تم تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 لأكثر من 10 ألف طالب وطالبة حتى الآن، ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستمرار في تسجيل الرغبات لحين الفترة المحددة لانتهاء مرحلة تنسيق الثانوية الأزهرية الدور الأول 2019 وذلك ظهر يوم الأحد المقبل.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الأول جميع الطلاب خلال الفترة الماضية بنسبة نجاح 49%، وتم فتح رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق للبدء بتسجيل رغبات التنسيق للثانوية الأزهرية من يوم الإثنين الماضي وسوف تستمر عمليات التسجيل حتى ظهر يوم الأحد القادم، وفور انتهاء عمليات تسجيل الرغبات سوف نتابع مع جميع الطلاب موعد صدور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق برقم الجلوس والرقم السري.

بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

تعد بوابة الحكومة المصرية الموقع الرسمي لتنسيق الطلاب بالقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد المختلفة وذلك لجميع الدراسات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، حاليا تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج تقليل الاغتراب 2019 لجميع طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى والثانية، ويمكن لجميع الطلاب المبادرة في تسجيل رقم الجلوس والرقم السري عبر التعليقات لنوافيكم بنتيجة تقليل الاغتراب مباشرة.