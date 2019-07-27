نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2019 وموعد إعلانها عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg

نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2019، يترقب ظهورها آلاف طلاب وطالبات الشهادة الثانوية وذلك بعدما سجلوا رغباتهم عبر بوابة الحكومة المصرية للالتحاق بالجامعات والمعاهد المختلفة والمناسبة لمجموعهم الكلي في الشهادة، وينتظر الطلاب الان نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2019، وذلك بعدما أغلق موقع التنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية، مساء أمس الجمعة الموافق 26 يوليو الجاري، باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق، لتبدأ بعدها اللجنة العليا للتنسيق في خطوات تحليل الرغبات الخاصة بالمرحلة الأولى للقبول في الجامعات للعام الجديد 2020/2019.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2019

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تنسيق الثانوية العامة 2019، سيتم على ثلاث مراحل، على أن تُعلن نتيجة كل مرحلة فور مراجعتها من جانب اللجنة العليا للتنسيق، مؤكدة أن نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2019 سيتم إعلانها خلال 3 أيام من إغلاق باب تسجيل رغبات الطلاب من خلال بوابة الحكومة المصرية.

ولفتت وزارة التعليم العالي أن تسجيل رغبات القبول بالجامعات لطلاب تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2019، سيبدأ في نفس اليوم الذي تعلن فيه نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، عبر بوابة الحكومة المصرية؛ مشيرة لأن معامل الحاسب الآلي لتسجيل رغبات الطلاب بالجامعات ستكون متاحة بشكل رسمي في اليوم التالى من بدء التسجيل الإلكتروني لجميع الشعب (علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي).

رابط نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2019

يتيح مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي للطلاب، إمكانية الإطلاع على نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2019 من خلال موقع “بوابة الحكومة المصرية“، وذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، حيث أعلنت اللجنة العليا للتنسيق بدء المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019 بحد أدنى لطلاب المرحلة الأولى شعبة علمى علوم 398 درجة فأعلى والتي جاءت بنسبة 97.07%، بحاصل 30152 طالبًا، فيما كان الحد الأدنى لطلاب المرحلة الأولى شعبة علمى رياضة 389.5 درجة فأعلى والتي جاءت بنسبة 95% بحاصل 14690 طالبًا، أما الحد الأدنى لطلاب المرحلة الأولى شعبة الأدبي 328 درجة فأعلى والتي جاءت بنسبة 80% وذلك بحاصل 98471 طالبًا، لتأتي بذلك المرحلة الأولى بشكل إجمالى 143313 طالبًا وطالبة.

تحديث : أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، خلال تصريحات صحفية أنه من المقرر أن تعقد الوزارة غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2019، لطلاب الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم خلال هذه المرحلة، حيث تعلن الوزارة بعدها بدء المرحلة الثانية لتنسيق طلاب الثانوية العامة 2019، والتى تضم حوالى 200 ألف طالبًا وطالبة ،وذلك بحد أدنى 78% لشعبة علمي علوم وياضة، أما الشعبة الأدبية فتقدر بنحو 69%.