نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية تجاري 2019 برقم الجلوس

نستعرض لكم من خلال هذا الموضوع تنسيق الدبلومات الفنية تجاري 2019 وذلك للالتحاق بالمعاهد العليا التي تتبع وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي الماضي 2017/2018.

كما ان يعتبر تنسيق الدبلومات الفنية للالتحاق بالمعاهد العليا التي تتبع وزارة التربية والتعليم يكون من المؤشرات التي تعمل لصالح طلاب الدبلوم الصناعي والدبلوم التجاري والدبلوم الزراعي وذلك لمعرفة درجات القبول في المعاهد العليا.أ

نسب نجاح طلاب تنسيق الدبلومات الفنية تجاري 2019

بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية بكل الشعب (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) هذا العام من 31 طالب – طالبة يكونوا منقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

التعليم الفني نظام السنوات الخمس

عدد طلبة التعليم التجاري (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.

التعليم الفني نظام السنوات الثلاث

عدد طلبة التعليم التجاري (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي.

موقع تنسيق الدبلوم الفني تجاري 2019

بعد أن تعرف جميع طلاب الثانوية الفنية على المجموع الخاص به وكانت النتيجة الى حد ما مرضية للجميع فالآن اتجهو الى البحث عن التنسيق، و يستطيع طلاب الدبلومات الفنية تجري 2019 بدء تقديم الرغبات بالكليات المسموح لهم بها وفيما يلي نستعرض معكم خطوات تقديم رغبات تنسيق الدبلومات الفنية تجاري 2019.