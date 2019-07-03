نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية زراعي 2019 برقم الجلوس

بوابة الحكومة المصرية قامت بالاعلان عن قواعد قبول طلاب تنسيق الدبلومات الفنية زراعي 2019، حيث إن المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية الفنية لنظامين الثلث والخمس سنوات هو الأساس في التفرقة بين الطلاب في القبول.

وعلى حسب ترتيب الرغبات والشروط الأخرى بكل كلية ومعهد وايضاً بناءً على جداول التوزيع الجغرافي، خاصة منذ أن قامت بوابة الحكومة المصرية بالسماح لطلاب الدبلومات في تنسيق الدبلومات الفنية زراعي 2019، بتسجيل رغباتهم لـ 75 رغبة وذلك بدلا من 60 رغبة.

كما شملت قواعد بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2019، أنه سيتم ترشيح الطلاب اولا لجميع الكليات التي بها نظام الانتساب الموجه وهم كليات التجارة – الحقوق – الخدمة الاجتماعية وسيكون أيضاً بأسبقية المجموع وبترتيب الرغبات.

كما أكدت بوابة الحكومة المصرية على أن تنسيق الدبلومات الفنية زراعي 2019 يقوم بمراعاة انه عند تسجيل الرغبات أن الدراسة تكون بالمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي فقط وهذه المعاهد تكون فنية وتجارية وصناعية وسياحة وفندقية.

وأيضا سمح بتسجيل الرغبات في المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة والتي تكون بمصروفات والفرق بينها وبين السابق ذكره ان المعاهد الخاضة تكون بنظام الانتظام وليس نظام الانتساب الموجه، ويشترط على أي طالب من طلاب تنسيق الدبلومات الفنية زراعي 2019 الراغبين في الالتحاق بالدراسة بأي من هذه المعاهد أن يقوم بالتقدم الى المعهد المرشح له ويأخذ موافقة من جهة العمل على تفرغه للدراسة، ومن لم يفعل ذلك سيتم رفض ترشيحه من المعهد.