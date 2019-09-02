نعرض لكم من خلال مقالنا رابط نتيحة تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والذي يمكنكم من خلاله الاستعلام عن نتيجة تنسيق المعاهد 2019 في جميع الجامعات المصرية لطلبة الدبلومات الفنية، كما يمكنكم من خلال البوابة الإلكترونية الاسترشاد ينتيجة تنسيق الدبلومات 2018، فقد ينخفض تنسيق الدبلومات الفنية 2019 أو يرتفع على حسب نسب النجاح ومجاميع الطلاب هذا العام والإقبال على كليات ومعاهد معينة، ومن المنتظر إعلان نتيجة التنسيق آخر الأسبوع القادم، ويمكنكم الآن التعرف على الحد الأدنى للكليات والمعاهد تنسيق الدبلومات الفنية 2018، فتابعوا السطو التالية للمزيد من التفاصيل.







رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم الدخول إلى رابط تنسيق الدبلومات الفنية لتسجيل الرغبات للدبلومات الفنية، ولكن عليك اتباع الخطوات الصحيحة ومراعاة الكليات والمعاهد التي يسمح بها مجموعك، وكذلك قواعد التوزيع الجغرافي التي ندرجها لكم في التقرير التالي، كما نقدم لكم نتيجة تنسيق الدبلومات الدبلومات الفنية 2018، للاسترشاد بشأن الكليات والمعاهد المتاحة بالنسبة لك.







نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2018







نتيجة تنسيق الدبلومات الصناعية 2018 نظام خمس سنوات

قبلت الكليات والمعاهد الفنية وفقًا لنتيجة تنسيق الدبلومات الصناعية 2018:

الكلية الجامعة الحد الأدنى للقبول حسب تنسيق 2018 هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 97.94% الهندسة جامعة قنا 96.90% جامعة كفر الشيخ 95.56% جامعة أسوان 96.17% جامعة الفيوم 95.44% جامعة سوهاج 95.44% جامعة بني سويف 94.95% جامعة الاسكندرية 94.78% جامعة القاهرة 94.75% جامعة طنطا 94.72% جامعة الإسماعيلية 94.61%

الكلية الجامعة الحد الأدنى للقبول حسب تنسيق 2018 الهندسة جامعة حلوان 94.55% جامعة السويس 94.25% هندسة شبرا جامعة بنها 94.22% هندسة بنها جامعة بنها 93.89% هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 93.83% هندسة دمياط جامعة دمياط 93.72% هندسة حلوان جامعة حلوان 93.61% هندسة المنصورة جامعة المنصورة 93.61% هندسة بورسعيد جامعة بورسعيد 93.56%

الهندسة جامعة أسيوط 93.50% جامعة عين شمس 93.42% جامعة الزقازيق 93.40% جامعة المنيا 93.39% هندسة الطاقة جامعة أسوان 93.33% هندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية 93.33%

يمكنك أيضًا التعرف على الجامعات التكنولوجية الجديدة، التنسيق والاختبارات وأماكن عقد الاختبارات، وهي جامعات مخصصة لطلبة الدبلومات الفنية.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2018

نتيجة تنسيق الدبلومات الصناعية 2018 نظام ثلاث سنوات

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية نظام ثلاث سنوات الإلتحاق بعدد من المعاهد العليا، ومن غير المسموح لهم الالتحاق بكلية الهندسة، وفيما يلي قائمة بالمعاهد المتاحة للدبلوم الصناعي ثلاث سنوات، والحد الأدنى الذي قبلت به تلك المعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2018.

تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية على موقع التنسيق 2019

و يمكنك التعرف على المزيد عن تنسيق الكليات والمعاهد الدبلومات الفنية 2019، وطريقة تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية بالفيديو والخطوات التفصيلية من خلال الرابط السابق.

التوزيع الجغرافي في تنسيق الدبلومات الفنية

يعد التوزيع الجغرافي أحد العوامل الهامة التي يجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات وتسجيلها على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، ويمكنك من خلال الجدول التالي التعرف على الجامعات التي تخضع لعوامل التوزيع الجغرافي.

التوزيع الجغرافي تنسيق الدبلومات 2019

طريقة التقديم في امتحان المعادلة لدخول كلية الهندسة

لا يتم التقدم على امتحانات المعادلة من خلال بوابة الحكومة الالكترونية، وإنما يتم التقديم يدويًا، ويمكنك تحضير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، والتي صدر بها منشور من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على النحو التالي:

قائمة الكليات والجامعات التكنولوجية

كشف المشرف على مكتب التنسيق السيد عطا عن قائمة الكليات والجامعات التكنولوجية والتي تغطي جميع أنحاء الجمهورية/ وهي:

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وعنوانها: القاهرة الجديد – التجمع الخامس – شارع التسعين.

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، وعناونها: محافظة المنوفية – قويسنا – المنطقةالصناعية.

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة – جامعة بني سويف التكنولوجية – محافظة بني سويف.

قواعد قبول طلبة الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات

يتم قبول طلبة الدبلومات الفنية في الكليات والجامعات المصرية بنسبة لا تتعدى 10% من إجمالي عدد الطلبة الذين يلتحقول بتلك الكليات، وعلى أن تكون النسبة الباقية من طلبة الثانوية العامة، فيما عدا كليات التعليم الصناعي، والتي يتم قبول نسبة ثلثي الطلبة فيها من الدبلومات الفنية الصناعية نظام 5 سنوات، بينما يتم قبول الثلث الأخير من طلبة الثانوية العامة، وذلك بحكم أنها كليات قائمة على التخصص.

قدمنا لكم جميع الخدمات المرتبطة بتنسيق الدبلومات الفنية 2019، والتي يمكنكم الحصول عليها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، نتمنى أن نكون قد أجبنا عن جميع تساؤلاتكم، وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم تركه في التعليقات وسنرد عليكم في أقرب فرصة بإذن الله.