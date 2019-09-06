نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس







نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019، سوف يتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن انتهت أعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2019، حيث يتم سنوياً قبول الطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة في حدود نسبة 10% من الطلاب الذين يتم قبولهم بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.







أحصل برقم الجلوس على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019:-

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات 2019، أن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 سوف تعلن برقم الجلوس خلال الساعات المقبلة، حيث قام نحو 193 ألف طالب وطالبه من الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي 2019/2020.







وأشار السيد عطا بأنه يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2018/2019، التقدم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة التي أنشأتها الدولة لهذا العام لتوفر تخصصات جديدة توفر احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها وهذه الكليات التكنولوجية الجديدة هي:-

1- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.







2- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

3- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية.







وأضاف رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات، بأن الجامعات التكنولوجية هي نقلة هامة ونوعية في استحداث مسار جديد للتعليم الفني.، حيث تقوم بإكساب الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية مهارات عملية وتعليمية على درجة عالية من الدقة.