نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019، قاربت على ظهورها وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019 يوم أمس الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019، كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح الباب أمام الطلاب المستنفذين لرغباتهم من طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، بالإضافة إلى ذلك فقد تم فتح باب التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر الجاري.







نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس:-

ينتظر أكثر من 194 ألف وطالب وطالبه قاموا بتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق من الطلاب الناجحين في الدور الأول والثاني للدبلومات الفنية، قيام وزارة التعليم العالي باعتماد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للالتحاق بالعام الجامعي 2019/2020، حيث وفقاً لنص القانون فإن الجامعات ملزمة بقبول نسبة 10% من طلاب الدبلومات الفنية من مجموع الطلاب الذين تقبلهم الجامعات بالكليات المناظرة من طلاب الثانوية العامة.







ومن المنتظر أن يقوم مكتب تنسيق القبول بالجامعات بإعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 على الموقع الإلكتروني للتنسيق، لكي يعرف طلاب الدبلومات الفنية نتيجة التنسيق، ومن ثم طباعة بطاقة الترشح، والذهاب بها مع باقي الأوراق من شهادة ميلاد أصلية + 5 صور منها بالإضافة إلى 6 صور شخصية + صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر والتقدم بها إلى الكلية أو المعهد المرشح له.

ويمكن لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية الراغبين في معرفة نتيجة التنسيق القيام بكتابة تعليق أسفل الموقع يتضمن رقم الجلوس والرقم السري لكي نقوم بعرض نتيجة التنسيق فور اعتمادها من قبل وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار.