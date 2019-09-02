نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 على www tansik egypt gov eg اخر الأسبوع المقبل

نقدم لكم رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019، وكذلك آخر الأخبار بشأن موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019، إذ يمكنكم الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات على www.tansik.egypt.gov.eg، إذ من المنتظر أن تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 آخر الأسبوع المقبل، ويبحث البعض عن تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثالثة، إلا أن تنسيق الدبلومات الفنية يتم على مرحلة واحدة، تتزامن مع تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للثانوية العامة، ولكن عليك التعرف على قواعد تسجيل الرغبات والتوزيع الجغرافي بحيث يتم إلحاقك بأقرب جامعة لمحل سكنك، لذا نقدم لكم موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والتوزيع الجغرافي، وطريقة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية، والحد الأدنى للمجموع لدخول جميع الكليات، إذ يقوم التنسيق بالتعامل مع رغبات الطلبة على حسب الأماكن الشاغرة في الكليات، وينشر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية تنسيق الدبلومات الفنية العام الماضي على حسب أقل مجموع تم قبوله، فتابعوا معنا السطور التالية للتعرف على المزيد عن تنسيق الدبلومات 2019.







وندعوكم لقراءة التقرير التالي بعناية، لأن هناك الكثير من الطلبة الذين يقومون بتسجيل رغبات لا تتناسب مع المجموع الكلي الخاص بهم، وبالتالي قد يضيعون فرصة دخول الكليات والمعاهد واستكمال مشوارهم، وهذا ما حدث في السنوات الماضية، فانتبهوا جيدًا للخطوات، ويمكنكم من خلال الروابط المدرجة بالمقال التعرف على الكليات والمعاهد المتاحة لكل منكم حسب المجموع والتخصص.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019







يمكن الآن لطلبة الدبلومات الفنية استكمال مشوار التعليم الجامعي، من خلال الالتحاق بالجامعات والمعاهد في الجامعات، وذلك حسب الأماكن الشاغرة التي تتيحها وزارة التربية والتعليم في الجامعات لطلبة الدبلومات الفنية، وقد تم قبول 137 ألف طالب في الجامعات المصرية العام الماضي، كما تم إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة خصيصًا لطلبة الدبلومات الفنية، ويمكنك الانضمام إليها بعد اجتياز اختبارات القدرات.







رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2019

بدأ بالفعل تنسيق الدبلومات الفنية 2019، ويظل مفتوحًا لحين ظهور نتائج الدور الثاني للدبلومات الفنية، ويمكنكم تسجيل الرغبات من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية تنسيق الدبلومات الفنية بوابة التنسيق الألكتروني، وذلك لجميع التخصصات، وقد أعلن موقع التنسيق عن فتح باب التنسيق على النحو التالي:

(التسجيل مفتوح لجميع الشهادات الفنية ماعدا المعاهد الفنية الصحية و المعاهد الفنية للتمريض و المعاهد الفنية المتوسطة للخدمة الاجتماعية)

كيف أعرف الكليات المتاحة بالنسبة لمجموعي

يمكنك من خلال الضغط على الروابط التالية معرفة جميع الكليات والمعاهد العليا التي تناسب مجموعك على النحو التالي:

طريقة الاستعلام عن الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية

لاحظنا أن هناك الكثيرون يرغبون في الاستعلام عن الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات 2019، والطريقة سهلة جدًا؛ إذ تعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2018 مؤشرًا هامًا في إيضاح الكليات والمعاهد التي يمكنك دخولها حسب تخصصك ومجموعك، وذلك حسب الخطوات التالية:

الدخول إلى اللينك الخاص بتخصصك، من الروابط المنشورة أعلى المقال. يظهر لك جدول الكليات والمعاهد كما هو موضح بالشكل التالي.

يمكنك البحث بالطريقة العادية عن الكليات والمعاهد التي يسمح بها تخصصك. كما يمكنك النقر على أي مكان في الجدول ثم الضغط على CTRL+ F، وعندما يظهر لك مربع كما هو موضح بالصورة التالية، اكتب اسم الكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به وسيمكنك إيجاده بسهولة للتعرف على الحد الأدنى للقبول الخاص بالمعهد أو الكلية.

وفي هذا الشرح كان المثال هو كلية الفنون التطبيقية، وأنت أيضًا يمكنك البحث عن أي كلية ترغب في الالتحاق بها بنفس الطريقة، ولكن يجب أن تتم تلك الخطوات من جهاز كمبيوتر أو لابتوب.

متى تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019

تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 أول سبتمر القادم، إذ يغلق باب تسجيل الرغبات لجميع طلبة الدبلومات الفنية في تمام الساعة السابعة مساءً يوم السبت 31 أغسطس.

تنسيق المعهد الفني الصحي 2019

المعهد الفني الصحي من المعاهد الحكومية التي تكلفتها بسيطة مقارنة بالمعاهد الخاصة المعتمدة، وإليكم تنسيق المعهد الفني الصحي العام الماضي، والتي تمثل مؤشرات تنسيق 2019:

المعهد الفني الصحى – طنطا %94 المعهد الفني الصحى – المنصورة %90 المعهد الفني الصحى – إمبابة %92.5 المعهد الفني الصحى – الاسكندرية %91.5 المعهد الفني الصحى – الزقازيق %91 المعهد الفني الصحى – بنها %91 المعهد الفني الصحى – بني سويف %92 المعهد الفني الصحى – بورسعيد %90 المعهد الفني الصحى – أسيوط %91.5 المعهد الفني الصحى – سوهاج %88.5 المعهد الفني الصحى – أسوان %90 المعهد الفني الصحى – الإسماعيلية %89.5

موعد تنسيق الدبلومات 2019

يبدأ تنسيق الدبلومات 2019 في استقبال رغبات الطلبة والطالبات بدءً من السبت 17 أغسطس، وحتى السابعة مساءً 31 أغسطس القادم، ويمكنك من خلال جهاز الحاسوب الشخصي، أو التوجه إلى المعامل الخاصة بمكتب التنسيق والتي تفتح أبوابها للطلبة في التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، كما يمكنك تسجيل رغباتك من خلال حاسوبك الشخصي على الموقع أي وقت خلال الـ 24 ساعة.

كليات الجامعات الخاصة التي تقبل الدبلومات الفنية 2019

كما يمكن لطلبة الدبلومات الفنية الالتحاق بالجامعات الخاصة، في حال كانت تخصصاتهم تسمح بذلك، مثل جامعة 6 أكتوبر وجامعة MUST في القاهرة، وجامعة فاروس وجامعة النهضة في الإسكندرية وبني سويف، وهناك الكثير من الكليات المتاحة لتخصصات الدبلوم الثانوي الصناعي والتجاري والفندقي، مثل كليات إدارة الإعمال والآثار.

طريقة إدخال الرغبات في تنسيق الدبلومات 2019

نعرض لكم من خلال الفيديو التالي طريقة إدخال الرغبات على موقع التنسيق الألكتروني خطوة بخطوة:

التوزيع الجغرافي لتنسيق الدبلومات الفنية 2019

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة القاهرة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة الجيزة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة الإسكندرية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة القليوبية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة الغربية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة الدقهلية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة الشرقية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة كفر الشيخ.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة البحيرة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة الغربية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة المنوفية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة دمياط.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة السويس.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة الإسماعيلية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة بورسعيد.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة قنا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة أسوان.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة سوهاج.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة المنيا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة أسيوط.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة بني سويف.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة الفيوم.

بوابة الحكومة الإلكترونية لتسجيل رغبات الدبلومات الفنية

بعد الاطلاع على تنسيق الدبلومات الفنية 2018 والروابط التي عرضناها أعلى المقال، يصبح بمقدور الطالب التعرف على الكليات المتاحة له على حسب مجموعه والجامعة التي يسمح بها توزيعه الجغرافي.

يمكن للطالب إدخال رغباته على بوابة الحكومة الإلكترونية تنسيق الدبلومات الفنية، وعليه التشاور مع والديه بشأن إدخال الرغبات.

يتم اختيار الطلبة لأي كلية بناءً على المجموع الكلي للطالب، وعلى حسب الشروط الخاصة بكل كلية، وكذلك جداول التوزيع الجغرافي.

امتحان المعادلة لدخول كلية الهندسة الأوراق المطلوبة ومواعيد الاختبار

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورًا يفيد بمواعيد استقبال طلبات الطلاب لدخول امتحان المعادلة، وذلك حتى يتمكنوا من دخول كليات الهندسة، كما تضمن المنشور مواعيد الاختبار والأوراق المطلوبة، ونوضحه لكم على النحو التالي:

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

طريقة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية على موقع التنسيق الإلكتروني

اختيار الشهادة الثانوية الفنية سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية. كتابة رقم الجلوس بشكل سليم. كتابة الرقم السري الذي تجده مكتوب على استمارة النجاح التي تسلمتها من المدرسة. كتابة الرمز التأكيدي.

وللمزيد تابع: رابط وطريقة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2019.

الجامعات التكنولوجية الخاصة بالدبلومات الفنية 2019

تم اعتماد الكليات في الجامعات التكنولوجية، وإدراجها في الرغبات التي يمكن للطلبة اختيارها في تنسيق الدبلومات الفنية 2019، وإليكم قائمة بالكليات والجامعات التكنولوجية:

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة. الكلية التكنولوجة للصناعة والطافة جامعة الدلتا قويسنا. الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بني سويف التكنولوجيا.

قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019

يقبل التنسيق الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان)، وكذلك دبلوم المدارس الفنية نظام خمس سنوات، بالإضافة إلى دبلوم المدارس الفنية نظام ثلاث سنوات.

يتم تحديد الأعداد المقبولة من طلاب الدبلومات الفنية في ضوء نسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب المقبولين في الكليات والجامعات المصرية.

قمنا لكم الكثير من المعلومات عن توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وأن يكون مقالنا قد وفى بتساؤلاتكم، تمنياتنا لجميع الطلبة بالنجاح والتوفيق.