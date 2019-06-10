تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 لدخول الثانوية العامة لكل المحافظات وتوقعات الحد الأدنى للثانوي

نترقب مع طلاب ثالثة إعدادي نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 لدخول الثانوية العامة، لكونها تعد المرحلة الأخيرة لحالة القلق والترقب التي يعيشها طالب الصف الثالث الإعدادي، حيث يرغب أغلبية الطلاب في نزول الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة، لضمان الالتحاق بالصف الأول الثانوي والدخول إلى الكلية التي يحلم بها، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 بعد العودة من أجازة عيد الفطر المبارك في كل المحافظات، حيث انتهي إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات اليوم الأحد، وبات يمكن لجميع الطلبة الحصول على النتيجة من مواقع وزارة التربية والتعليم بالمحافظات أو من خلال المدارس.

نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2019



من المتوقع أن تسجل نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية لدخول الثانوية العامة 2019 درجات تتقارب مع تنسيق القبول بالثانوية العامة العام الماضي، نظرا لتقارب نسب نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في المحافظات مع نتيجة العام الماضي، ولهذا فمن المتوقع ألا يقل تنسيق الثانوية العامة عن 200 درجة، في أغلبية المحافظات.

ونشير إلى أن ظهور تنسيق الشهادة الإعدادية يتم رسميا بعد أسبوع أو عشرة أيام كحد أقصي من إعلان النتيجة، ولهذا نتوقع أن يقوم كل محافظ باعتماد الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة خلال هذا الأسبوع، كما يتم إعلان الحد الأدنى لدخول الثانوي العام الخاص والثانوي الفني.

توقعات نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2019

محافظة القاهرة نتوقع تسجل 210 درجة.

محافظة الإسكندرية نتوقع أن تكون 210 درجة.

محافظة القليوبية 205 درجة.

محافظة الدقهلية 225 درجة.

محافظة الجيزة تبلغ 215 درجة.

محافظة الغربية 225 درجة.

محافظة الشرقية نتوقع أن تسجل 220 درجة.

محافظة المنوفية 215 درجة.

محافظة البحيرة 220 درجة.

محافظة كفر الشيخ 215 درجة.

محافظة الفيوم 205 درجة .

محافظة المنيا 210 درجة.

محافظة سوهاج 235 درجة.

محافظة أسيوط 215 درجة .

محافظة قنا 215 درجة .

محافظة بني سويف 215 درجة .

محافظة أسوان 200 درجة .

محافظة الأقصر 200 درجة .

محافظة الإسماعيلية 210 درجة.

محافظة الوادي الجديد 220 درجة .

محافظة دمياط 205 درجة .

محافظة مطروح 205 درجة.

محافظة بورسعيد 210 درجة .

محافظة السويس 210 درجة .

محافظة شمال سيناء 215 درجة .

محافظة جنوب سيناء 220 درجة .

محافظة البحر الأحمر 217 درجة.

ونؤكد أننا سنقوم بتحديث المقال وعرض نتائج تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 للقبول بالثانوية العامة فور أن تعلن رسمياً داخل كل محافظة.