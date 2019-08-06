الآن نتيجة تنسيق الكليات 2019 المرحلة الثانية برقم الجلوس | بوابة الحكومة المصرية للتنسيق والحدود الدنيا للكليات

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 الثانوية العامة محط اهتمام جميع الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية، ويتطلع جميع الطلاب لمعرفة موعد إعلان نتيجة تنسيق الكليات للمرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس، لذا صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد اعتماد نتيجة المرحلة الثانية تنسيق الثانوية 2019 لجميع طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية والأدبية، حيث خلال ساعات يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس سوف تكشف الوزارة عن نتائج تنسيق الجامعات والقبول بالكليات بالرقم السري، يمكن لجميع الطلاب التعرف على الكليات التي تم الالتحاق بها.

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق 2019

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 للشعبتي العلمي والأدبي بمجموع 78% 68 % على التوالي، اعتبارا من يوم الأربعاء 31 يوليو سيتم فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 لجميع الطلاب وعلى مدار ال24 ساعة.

اعرف كليتك عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

في حال اعتماد نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من السيد وزير التعليم العالي، يمكن لجميع الطلاب التوجه إلى موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق وتسجيل بياناتهم عبر الخانات المحددة واستعراض النتيجة والكلية التي تم القبول بها.

تسجيل رقم السري.

تسجيل رقم الجلوس.

كتابة الرقم التأكيدي .

بعد قليل سوف تعلن وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2019 عبر المؤتمر الصحفي ومن ثم رفع الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، وتحديد الكليات المتاحة للطلاب المرحلة الثالثة وموعد إنطلاق التسجيل.