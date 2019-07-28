نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 خلال المؤتمر الصحفي والحد الأدنى لكليات القمة

أعلنت وزارة التعليم العالي أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة يتم الإعلان عنها اليوم من خلال مؤتمر صحفي بعد قليل وإعلان الحد الأدنى للقبول بالكليات، ليستطيع بعد ذلك الطلاب معرفة نتيجة تنسيق الكليات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان الحد الأدنى للقبول في الكليات وعدد الدرجات المطلوبة للالتحاق بكل كلية في تنسيق المرحلة الأولى.

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى

قبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولى بساعات ظهرت بعض المؤشرات بالدرجات المطلوبة للالتحاق بكليات القمة للمرحلة العلمية والأدبية، والكليات التي تبقى بها أماكن لطرحها في المرحلة الثانية للشريحة الأولى.

مؤشرات نتيجة المرحلة الأولى

الحد الأدنى لكليات الطب عند 403 بنسبة 98.3%.

الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان هي 401.5 بنسبة 97.9%.

الحد الأدنى للتقدم إلى كلية الصيدلة هي 399 بنسبة 97.3%.

الحد الأدنى إلى كلية علاج طبيعي عند درجة 397 بنسبة 96.8%.

الحد الأدنى إلى كلية الهندسة عند 93.9%.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأدبية

الحد الأدنى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هي 96.1%.

الحد الأدنى في كلية الإعلام 95.5%.

الحد الأدنى في كلية الألسن من المتوقع أن يصل إلى 94.5%.

كلية الأثار الحد الأدنى 93.7%.

وكل هذه المؤشرات ليست مؤكدة بنسبة 100% وستغير رغبات الطلاب في المرحلة الأولى الكثير وننتظر خلال ساعات قليلة الإعلان الرسمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من خلال المؤتمر الصحفي الذي ينتظره جميع الطلاب الذي ينتظر نتيجة المستقبل التعليمي والالتحاق بالكليات المصرية.

تنسيق المرحلة الأولى

يمكنكم معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الاولى برقم الجلوس عن طريق الدخول إلى رابط تنسيق الكليات وكتابة رقم الجلوس لتظهر لك بطاقة الترشيح للكلية التي وقع عليك الالتحاق بها.