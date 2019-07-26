نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019.. تنسيق الكليات 2019/2020 علمي وأدبي (مؤشرات)

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019/2020، والحد الأدنى للالتحاق بالكليات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2018/2019 بقسميها العلمي “الشعبتين العلوم والرياضيات” والأدبي، أصبحت على الأبواب بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019، وينتظرها الطلاب وأولياء الأمور خلال أيام للتعرف على الحد الأدنى للقبول بكليات الطب والهندسة والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي للقسم العلمي، وكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار لطلاب الأدبي، ونستعرض لكم من خلال هذا التقرير مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019، وموعد الإعلان عنها.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019

بدأت المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019 والتي تضم شرائح المجموع الأعلى من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة 2018/2019، يوم الأحد 21 يوليو الجاري بتسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني “بوابة الحكومة المصرية“، ومعامل التنسيق بالجامعات، وأغلقت اللجنة العليا للتنسيق والمسئول عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل الرغبات بعد خمسة أيام وتحديدا الخميس 25 يوليو.

وكانت اللجنة العليا للتنسيق حدّدت هذا العام الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019/2020 بنسبة 97.07% فأكثر أي ما يعادل 398 درجة من مجموع 410 لطلاب القسم العلمي شعبة العلوم، وبحد أدنى 389.5 درجة فأكثر للقسم العلمي شعبة الرياضيات “الهندسية”، و328 درجة فأكثر بنسبة 80% للقسم الأدبي، لمجموع 143 ألف و313 طالبا وطالبة ممن اجتازوا امتحانات الثانوية العامة الدور الأول هذا العام.

ومن المنتظر أن يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، بصفته رئيس اللجنة العليا للتنسيق، مؤتمرا صحفيا خلال الأسبوع الجاري يقوم من خلاله بالإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019، والكشف عما أسفرت عنه أعمال التنسيق بشأن تحديد الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات في العام الجامعي المقبل.

ويشار هنا إلى أن أعمال نتيجة التنسيق واختيار الحدود الدنيا للقبول بالكليات تقوم على عدة عوامل من أهمها السعة الاستيعابية لكل كلية ونعني بها هنا أن كل كلية لديها عدد محدد من الطلاب يمكنها التدريس لهم نظرا لإمكانياتها من المعامل والقاعات الدراسية وأعداد أعضاء هيئة التدريس وكذلك أعداد الراسبين من الفرقة الأولى في العام الدراسي الماضي، فتقوم كل كلية بوضع عدد معين لا يمكنها احتمال أكثر منه، وتنظر اللجنة العليا للتنسيق لأعداد الطلاب الذين كتبوا هذه الكلية في أول رغباتهم، ثم يتم اختيار أصحاب المجموع الأعلى للقبول بها، وأقل مجموع لطالب تم اختياره للقبول بكالية يكون هو الحد الأدنى لها، مع الأخذ في الاعتبار بقواعد التوزيع الجغرافي.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019 علمي علوم

بلغ عدد الطلاب في المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة 2019/2020 لطلاب القسم العلمي 30 ألف و152 طالبا وطالبة، من المنتظر توزيعهم على كليات القطاع الطبي والتي تشمل كليات الطب وطب الفم والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، ويتوقع أن تتاح كلية العلاج الطبيعي لطلاب المرحلة الثانية.

ويتوقع ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالكليات هذا العام بالنظر إلى النسب العالية لمجموع النجاح المرتفعة التي كشفت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2018/2019 والتي كشفت عن حصول 17% من إجمالي الناجحين هذا العام على مجموع أعلى من 95%، بجانب حصول 19% من مجموع الطلاب على نسبة نجاح بين 90% و95% وهو بالتأكيد ما جعل الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق مرتفعا بهذا الشكل.

وفيما يلي بيان بمؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 للثانوية العامة علمي علوم:

تنسيق كلية الطب بحسب التوقعات سيرتفع عن العام الماضي ليصل إلى 98.5% وقد تقبل أعلى كلية بالتنسيق مجموع 99.3%.

أما بالنسبة لكلية طب الفم والأسنان يتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بها 98%.

وكلية الصيدلة تذهب المؤشرات إلى مجموع 97.5% كحد أدنى للالتحاق بها.

وسيقبل الحد الأدنى للمرحلة الأولى وهو 97.07% الطلاب في كليات العلاج الطبيعي.

توقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019 علمي رياضة

وضعت اللجنة العليا للتنسيق مجموع درجات 389.5 درجة كحد أدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب القسم العلمي شعبة الرياضيات بالثانوية العامة 2019/2020 بنسبة 95% فأكثر، وبلغ عدد هؤلاء الطلاب 14 ألف و690، وهذه النسبة المرتفعة للحد الأدنى سترفع تنسيق القبول بالكليات المتاحة القسم العلمي الشعبة الهندسية بالثانوية العامة والتي على رأسها كلية الهندسة.

يتوقع أن يصل الحد الأدنى للالتحاق بكلية هندسة البترول والتعدين هذا العام إلى 99%.

وتشير التوقعات إلى وصول الحد الأدنى للالتحاق بكليات الهندسة جميع الأقسام إلى 95%.

كلية هندسة الطاقة قد يصل الحد الأدنى للالتحاق بها إلى 94.5% في تنسيق المرحلة الثانية.

ومع الارتفاع في تنسيق كليات الهندسة سيرتفع تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات ويتوقع أن يصبح 93%.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 للثانوية العامة أدبي (مؤشرات)

ويعد طلاب القسم الأدبي هم الأكثر عددا في تنسيق المرحلة الأولى حيث يبلغ عددهم ضعف طلاب القسم العلمي بشعبتيه العلوم والرياضيات مجتمعين، بواقع 98 ألف و471 طالبا وطالبة، وعلى الرغم من أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالقسم الأدبي منخفض إلا أن النسبة التي أشرنا إليها سابقا بشأن أعداد الذين حصلوا على مجموع أعلى من 90% ستساهم في ارتفاع تنسيق القسم الأدبي بالثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 وخصوصا في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والألسن، والآثار.

كلية الاقتصاد والعلوم الاقتصادية وهي أعلى الكليات بالقسم الأدبي في التنسيق من المتوقع أن تقبل من الحد الأدنى 96.5%.

أما كلية الإعلام تشير توقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 قبولها من حد أدنى 95.5%.

وعلى ضوء هذه التوقعات قد يصل الحد الأدنى للالتحاق بكليات الألسن 94%.

والطلاب الحاصلون على مجموع أكبر من 29% بالقسم الأدبي هذا العام يتوقع التحاقهم بكليات الآثار.

تجدر الإشارة أخيرا إلى أن هذه النسب ليست رسمية وإنما هي مؤشرات ظهرت بناء على نسب النجاح وأعداد الطلاب أصحاب المجموع الأعلى، والفرق بين تنسيق العام الدراسي الماضي، والعام الجديد، على أن يتم الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة رسميا خلال أيام.