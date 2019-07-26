نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية 2019 بالرقم السري عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

انتهت عمليات تسجيل تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2019 يوم الخميس الماضي في تمام الساعة السابعة مساءا عبر موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، يبحث الآلاف من الطلبة والطالبات عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 من الثانوية العامة والتعرف على الكليات التي تم الالتحاق بها، سوف نتابع مع جميع طلابنا أعمال الفرز لرغبات التنسيق داخل المكاتب بمختلف الجامعات، أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أن سيتم إنجاز أعمال الفرز لسرعة إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 خلال ساعات يوم الأحد بحد أقصى.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019

بدأت عمليات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 من يوم 21 يوليو الماضي واستمرت حتى يوم 25 يوليو ” الخميس مع تمام السابعة مساءا”، فور إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 سوف ينطلق تنسيق المرحلة الثانية 2019 للثانوية العامة مع توضيح الحد الأدنى للمجموع بالثانوية ” علمي – أدبي “، من المتوقع ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق 2019 يوم السبت حتى تتوفر فرصة أكبر للطلاب للبدء بتسجيل رغباتهم عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق.

بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق 2019

تعتبر بوابة الحكومة المصرية الموقع الرسمي المحدد لاستقبال رغبات الطلاب بالكليات المختلفة على مدار ال24 ساعة من بداية التسجيل، وأيضا سيتم إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2019 عبر البوابة بالرقم السري، وبذلك سيتم وضع عدد من الكليات ضمن قائمة تنسيق المرحلة الثانية 2019 والتي تحتاج لعدد طلاب أكبر.