نتيجة تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2019 ودرجات قبول الطلاب في الكليات العلمية والأدبية

انتهى طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى 2019 من تسجيل رغباتهم الجمعة 26 يوليو 2019، على ان تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى ثنوية عامة 2019 خلال ساعات من الآن، ولذلك نقدم للطلاب مؤشرات القبول في كليات الطب والهندسة وطب الأسنان والكليات الأدبية السياسة والاقتصاد والإعلام.

وسجل طلاب الثانوية العامة رغباتهم من خلال موقع التنسيق بعدما تم فتحه يوم 21 يوليو 2019 وانتهى الجمعة 26 يوليو 2019، حتى يتمكن الطلاب من اختيار الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها سواء كان تسجيل الرغبات من مكاتب التنسيق في الجامعات أو من المنازل من خلال أجهزة الكمبيوتر.

وتقسم وزارة التعليم العالي تنسيق الثانوية العامة إلى 3 مراحل وكذلك يتم تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2019 على ثلاثة وعقب انتهاء طلاب كل مرحلة من تسجيل رغباتهم يتم إعلان التنسيق الخاص بهذه الفئة من الطلاب للاتلحاق بالكليات التي تقبل أعلى درجات في الجامعات.

وفي هذا العام الدراسي 2018/2019 بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة 78.6% في حين انت نسبة النجاح في الثانوية العامة العام الماضي 2017/2018 بلغت 74% وفي العام قبل الماضي 2016/2017 بلغت 72%، وبذلك تكون معدلات النجاح بين صفوف طلاب الثانوية العامة في ارتفاع عام بعد الآخر,

تنسيق المرحلة الأولى 2019

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للمرحلة الأولى في الثانوية العامة مختلف الشعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي كالتالي: علمي علوم 398 درجة بنسبة 97.07% فأكثر، علمي رياضة 389.9 درجة بنسبة 95% فأكثر، وأدبي 328 درجة بنسبة 80%، بإجمالي عدد طلاب 30 ألف و 152 طالب علمي علوم و 14 ألف 690 طالب علمي رياضة، و143 ألف و 313 طالب وطالبة أدبي.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي

من خلال أعداد الطلاب المتاح لهم تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى فإنه من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الطب حوالي 403 درجة بنسبة 98.3% ويكون الحد الأدنى للقبول في كلية طب الفم والأسنان 402.5 بنسبة 98.2%.

مشرات تنسيق المرحلة الأولى أدبي

أما عن توقعات القبول في كليات الأدبي فمن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 96.5%، وكلية الإعلام بنسبة 95.5%، والألسن 95%، والآثار 92%.