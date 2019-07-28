نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019

في وقت إنتظار طلاب الثانوية العامة ومعرفة نتيجة التنسيق للثانوية العامة 2019, قد ظهرة نتيجة التنسيق للمرحلة الأولي ومن خلال موقعكم كلمة دوت أورج، سوف تتعرف علي تنسيق المرحلة الأولي في مصر ومؤشرات التنسيق لدخول الجامعات والمعاهد العليا 2019 التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية والتي قد أتت علي النحو التالي:

مؤشر تنسيق كليات القمة حسب نتيجة الثانوية العامة

كلية الطب البشري:98,5%.

كلية طب الأسنان: 98,2%.

كلية الصيدلة:97,3%.

كلية الطب البيطري: 96,2%.

كلية الهندسة: 95%.

جامعات تدخل الخدمة في تنسيق هذا العام تعرف عليها

كلية الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية.

كلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية.

كلية العلاج الطبيعي بالسويس.

كلية الطب البيطري جامعة العريش.

كلية علوم الحاسبات والمعلومات جامعة مطروح.

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط.

كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة.

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة المتجددة جامعة بني سويف.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى

حيث ترأس أمس الأحد السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إجتماع قد أجرتة اللجنة العليا للتنسيق لمناقشة جميع أعمال وتفاصيل التنسيق لعام 2019/2020 لـ الثانوية العامة، ومن خلال مناقشتهم للأمر قد قررت اللجنة أن موعد بداية التنسيق للمرحلة الأولي يوم الأحد القادم 21/7/2019، وذلك عقب الانتهاء من اختبار القدرات يوم السبت القادم 20/7/2019.